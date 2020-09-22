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21 kaçak göçmen saklandıkları apartman dairesinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 21:27 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı.

21 kaçak göçmen saklandıkları apartman dairesinde yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına gitmek için 21 kaçak göçmenin bir apartman dairesine saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin, 10 gün süren teknik ve fiziki takibinin ardından adrese baskın yapıldı.

Adreste yapılan aramada, apartmanın bodrum katında bulunan Afgan uyruklu 7 kadın, 7 erkek ve 7 çocuk olmak üzere 21 kişi yakalandı.
Bu arada 21 kaçak göçmene aracılık eden ve yasa dışı yollarla yurt dışına insan kaçırdığı belirlenen 3 organizatör yakalandı.

Yakalanan 2 Türk organizatör gözaltına alınırken, Afgan olduğu belirlenen şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)

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