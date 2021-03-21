21 Mart günlük burç yorumları | 21 Mart Pazar günü burçlarda neler oluyor?

21 Mart Pazar günü İkizler burcunu sürprizli bir gün beklerken, Aslan burcunun ilişkilerinde kıskançlıklar olabilir. Terazi burcu dışa dönük ve sosyal olurken, Kova burcu hobileriyle dolu bir gün geçirebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarını 21 Mart Pazar günü neler bekliyor? İşte yanıtı... KOÇ BURCU YORUMU

Bugün kadınlarla ilişkilerinizde şaşırtıcı değişimler olabilir. Bazı kadın arkadaşlarınızla ilgili şaşırtıcı şeyler öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde aile ilişkileri ön planda. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün finansal fırsatlar yakalayabilir, ilişkilerinizde ve hayata dair isteklerinizde abartılı duygulara gidebilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde net ve açık konuşmalar, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sürprizli bir gün geçirebilir, umutsuz olduğunuz alanda umutlarınız aniden yeşerebilir. Yemeklerde ve zararlı alışkanlıklarda dikkat etmeli, gün boyu aşırılıklardan kaçınmalısınız. YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Hisleriniz ve sezgileriniz daha güçlü çalışabilir. Gün boyu içinizdeki sese göre karar alabilir, tavır gösterebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde kıskançlık ve anlaşmazlıklara açık enerjiler olabilir. Kadınlarla ilişkilerinizde sessiz gerilimler olabilir. Akşam saatlerinde kendi dünyanıza odaklanabilirsiniz. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün kadın dostlarınız ve arkadaşlarınızdan destek görebilir, yardımlaşabilirsiniz. Hediyeler alabilir, verebilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde güvene dair konular ön planda olacak. TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün sosyal ve dışa dönük enerjiler içinde olacaksınız. Flörtler, yeni bir ilişki başlangıcı, yeni hisler gündeminizde olabilir. Gün batımı ve akşam saatlerinde ilişkilerde arzular ve kıskançlıklar öne çıkabilir. AKREP BURCU YORUMU

Bugün aşk ilişkilerinizde ve çocuklarınıza karşı duygularınızı ve sevginizi dile getirmekten çekinmeyin. Beklentilerinizi karşı tarafa daha sakin aktarıp, empati çalıştırmalısınız. Gün batımı ve akşam saatlerinde takıntılı duygu ve düşüncelerden kaçının. YAY BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde sürprizler, kutlamalar, duyguların dile getirilmesi söz konusu olabilir. Uzaklardaki partnerinize daha fazla özlem duyabilir, hayatınızdaki insanlardan sürpriz hediyeler alabilirsiniz.