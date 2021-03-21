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21 Mart günlük burç yorumları | 21 Mart Pazar günü burçlarda neler oluyor?

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21.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük burç yorumları astroloji meraklıları tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Yıldızlar ve gezegenler yaşanacak olayları, duyguları ve durumları büyük oranda etkileyebiliyor. 21 Mart günü Güneş Koç burcunda ilerliyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

21 Mart günlük burç yorumları | 21 Mart Pazar günü burçlarda neler oluyor?

21 Mart Pazar günü İkizler burcunu sürprizli bir gün beklerken, Aslan burcunun ilişkilerinde kıskançlıklar olabilir. Terazi burcu dışa dönük ve sosyal olurken, Kova burcu hobileriyle dolu bir gün geçirebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarını 21 Mart Pazar günü neler bekliyor? İşte yanıtı...

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün kadınlarla ilişkilerinizde şaşırtıcı değişimler olabilir. Bazı kadın arkadaşlarınızla ilgili şaşırtıcı şeyler öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde aile ilişkileri ön planda.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün finansal fırsatlar yakalayabilir, ilişkilerinizde ve hayata dair isteklerinizde abartılı duygulara gidebilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde net ve açık konuşmalar, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün sürprizli bir gün geçirebilir, umutsuz olduğunuz alanda umutlarınız aniden yeşerebilir. Yemeklerde ve zararlı alışkanlıklarda dikkat etmeli, gün boyu aşırılıklardan kaçınmalısınız.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Hisleriniz ve sezgileriniz daha güçlü çalışabilir. Gün boyu içinizdeki sese göre karar alabilir, tavır gösterebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde kıskançlık ve anlaşmazlıklara açık enerjiler olabilir. Kadınlarla ilişkilerinizde sessiz gerilimler olabilir. Akşam saatlerinde kendi dünyanıza odaklanabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün kadın dostlarınız ve arkadaşlarınızdan destek görebilir, yardımlaşabilirsiniz. Hediyeler alabilir, verebilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde güvene dair konular ön planda olacak.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün sosyal ve dışa dönük enerjiler içinde olacaksınız. Flörtler, yeni bir ilişki başlangıcı, yeni hisler gündeminizde olabilir. Gün batımı ve akşam saatlerinde ilişkilerde arzular ve kıskançlıklar öne çıkabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün aşk ilişkilerinizde ve çocuklarınıza karşı duygularınızı ve sevginizi dile getirmekten çekinmeyin. Beklentilerinizi karşı tarafa daha sakin aktarıp, empati çalıştırmalısınız. Gün batımı ve akşam saatlerinde takıntılı duygu ve düşüncelerden kaçının.

YAY BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde sürprizler, kutlamalar, duyguların dile getirilmesi söz konusu olabilir. Uzaklardaki partnerinize daha fazla özlem duyabilir, hayatınızdaki insanlardan sürpriz hediyeler alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün tembellikler, rahatlama ve keyfi hareket etme isteği ön planda. Beslenmede aşırılıklara kaçmaya karşı dikkat edin. Zehirlenme durumlarına karşı ise yemeklerinizi daha iyi seçin.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün hobilerinizle ilgilenebilir, yeteneklerinizin üzerine eğilerek yaratıcı ve başarılı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. Akşam saatlerinde planlarınız aniden değişebilir.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün daha keyfi hareket etmek isteyip, ruh halinize göre hareket edeceksiniz. Aile üyeleriniz ve yakın çevrenizle evinizde bir araya gelebilir, kadınlarla daha yakın ilişkiler içinde olabilirsiniz.

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