21 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 11, 23, 37, 41 ve 48 olarak belirlendi.

21 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI



Süper Loto oyununun 657. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 817 bin 480 lira 42 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 221 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 681 kişi 166 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 51 bin 402 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

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(AA)

