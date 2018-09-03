KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Astronomi ve Uzay Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezince düzenlenen 21. Ulusal Astronomi Kongresi başladı.
İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye 35 üniversiteden 319 akademisyen katıldı.
Erciyes Üniversitesi Uzay Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, yaptığı açıklamada, amaçlarının Türkiye'deki tüm astronomları ve uzay bilimcileri bir araya getirmek olduğunu belirtti.
Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal, üniversitenin yapılan bilimsel çalışmalarla adından söz ettirdiğini belirterek, şöyle dedi:
"Erciyes Üniversitesi 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından araştırma üniversitesi seçilmiş ve böylelikle Türkiye'de 10 araştırma üniversitesinden biri olmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Anadolu şehirlerindeki tek araştırma üniversitesi olan ve bu yıl 40. kuruluş yılını kutlayan Erciyes Üniversitesi'nin başarıları devam edecektir."
Çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı kongre, 7 Eylül'de sona erecek.
Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!
300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu
Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum