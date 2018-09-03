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21. Ulusal Astronomi Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

35 üniversiteden 319 akademisyenin katıldığı kongre Erciyes Üniversitesinde başladı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Astronomi ve Uzay Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezince düzenlenen 21. Ulusal Astronomi Kongresi başladı.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye 35 üniversiteden 319 akademisyen katıldı.

Erciyes Üniversitesi Uzay Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, yaptığı açıklamada, amaçlarının Türkiye'deki tüm astronomları ve uzay bilimcileri bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal, üniversitenin yapılan bilimsel çalışmalarla adından söz ettirdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Erciyes Üniversitesi 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından araştırma üniversitesi seçilmiş ve böylelikle Türkiye'de 10 araştırma üniversitesinden biri olmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Anadolu şehirlerindeki tek araştırma üniversitesi olan ve bu yıl 40. kuruluş yılını kutlayan Erciyes Üniversitesi'nin başarıları devam edecektir."

Çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı kongre, 7 Eylül'de sona erecek.

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21. Ulusal Astronomi Kongresi Erciyes Üniversitesi Kayseri

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