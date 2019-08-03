Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Boğalar Mahallesi'nde, Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Kültür Derneği tarafından "Türk Dünyasında Birlik" temasıyla düzenlenen şölende, Yörük göçü ve gelin alma merasimi canlandırıldı.

Şölende Özbekistan, Kırım, Kosova, Türkmenistan'dan gelen ekipler, halk oyunları gösterisi sundu. Şölene gelenler, çadırlarda sergilenen ve Yörüklerin kullandığı eşyaları inceleme fırsatı buldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, şölende yaptığı konuşmada, etkinliğin 21'incisini düzenledikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Şölenle Türk dünyasının bir araya geldiğini belirten Otgöz, "Şöleni ilerleyen yıllarda daha uzun süreye yaymayı planlıyoruz. Böylece bir panayır havası yaratacağız. Şölenle kültürlerarası paylaşım sağlanıyor. Önemli olan kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak." dedi.

Şölene, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve vatandaşlar katıldı.

