21 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis kovalamacasında yakalandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 39 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık olarak 2 yıldır aranan Mustafa Y. Pamukkale ilçesinde polisler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Karahisar Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli suçlardan dolayı hakkında 21 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan Mustafa Y., belli bir süre sahte kimlik kullanan şahsın 20 ACP 927 plakalı otomobil ile Denizli’de kent merkezine geldiği tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Otomobil polisler tarafından takibe alınması üzerine, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde polisin dur ikazına uymayan Mustafa Y. kaçmaya başladı. Kovalamaca bu defa Kocakır mevkisinde aracı durdurulmasın ardından yaya olarak devam etti. Otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

39 ayrı suç dosyası bulunan Mustafa Y.’nin hakkında, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan dolayı 21 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Mustafa Y., adliyeye sevk edilmesinin ardından ceza evine gönderildi.

