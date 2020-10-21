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21 yıl süren araştırma açıklandı: Doğurganlık tedavisi ve kanser riski...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Anne adaylarının geneli endişeli olur ve özellikle doğurganlık tedavisi görenler çocuklarının sağlığı ile ilgili daha fazladan endişeye sahip olurlar. Ancak bilimsel çalışmalar, doğurganlık tedavisi gören annelerin çocuklarının, diğer çocuklardan daha fazla kanser riski altında olmadığını gösteriyor.

21 yıl süren araştırma açıklandı: Doğurganlık tedavisi ve kanser riski...

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, Amsterdam'daki Hollanda Kanser Enstitüsü'nde 21 yıl süren araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu çalışma, genel popülasyondakilere kıyasla yardımcı üreme teknolojisi ART (Assisted Reproductive Technology) ile dünyaya gelen çocukların veya doğurganlık sorunları olan ama gene de doğal olarak hamile kalan kadınların çocuklarının uzun vadeli kanser risklerini inceleyen ilk çalışmadır.

48 BİN ÇOCUK İZLENDİ

Çalışma, Hollanda'da ortalama 21 yıl boyunca izlenen yaklaşık 48 bin çocuğu içeriyordu. Bu çocuklardan 24 binden fazlası ART ile, yaklaşık 14 bini doğal olarak hamilelik sonucu doğdu ve bu çocukların yaklaşık 10 bini ART ile değil, doğal yollarla veya doğurganlık ilaçlarının yardımıyla dünyaya geldi.

Çalışmanın takip döneminde çocukların 231'inin kanser geliştirdiği görüldü. Bir dizi faktörü ayarladıktan sonra, araştırmacılar; ART ile gebe kalan çocukların kanser riskinde artış olmadığı sonucuna vardılar.”


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