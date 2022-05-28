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21 yıllık sır kayıp! Ayşe'nin kemikleri kuyudan, kimliği çantasından çıktı: Ceset var yaklaşma

28.05.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hayvanlarını otlatan çobanın fark etmesiyle 21 yıllık sır kayıp ortaya çıktı. Kuyu içinde insan kemikleri bulunurken, kemiklerin Ayşe Kavak'a ait olduğu değerlendirilmeye başlandı. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemiklerin yanındaki çantanın içinden Kavak'a ait kimlik buldu. Besicilik yapan Mehmet Karakaş, ''Ceset olduğunu öğrendim. Bana 'çok yaklaşma' dediler. Polis 21 yıllık bir ceset olduğunu söyledi. 2-3 tane de tespih bulundu'' şeklinde konuştu.

21 yıllık sır kayıp! Ayşe'nin kemikleri kuyudan, kimliği çantasından çıktı: Ceset var yaklaşma

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu. Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a ait kimlik bulundu.

Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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''KEMİKLERİ KALMIŞ, ÇANTASINDAN KİMLİĞİ ÇIKTI''

Bölgede besicilik yapan Mehmet Karakaş, "Ben, itfaiye ve polis ekiplerini görüp yanlarına gittiğimde ceset olduğunu öğrendim. Bana 'çok yaklaşma' dediler. Oradaki polis 21 yıllık bir ceset olduğunu bildiklerini söyledi. İtfaiyeyle kuyuya inildi. Cesedin kemikleri kalmış. Ayşe Kavak'a ait bir cesetmiş. Çantasından kimliği çıktı. 2-3 tane erkek tespihi vardı. Yine bazı özel eşyalar vardı. Bunlar çıktı. Polis, bütün delilleri toplayıp götürdü" diye konuştu.

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(DHA)

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