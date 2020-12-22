22 Aralık Dünya Orgazm Günü! 'Barış için orgazm olun'

Amerikalı iki barış gönüllüsü Donna Sheehan ve Paul Reffell 2006 yılında savaşları durdurmak için bir adım atmaya karar verdi ve ikili, 'Dünya Orgazm Günü' ilan ettikleri 22 Aralık'ta herkesin evde kalıp seks yapmasını istedi. İkili, 'barış için orgazm olun' diyor.

Reffell, 'Orgazmla birlikte insan büyük bir barış ve huzur duygusu yaşar. Tıpkı meditasyon gibi' derken seksüel enerjilerini doğru şekilde harcamayan kişilerin daha çok savaş yanlısı olduğunu söyleyerek, insanlardan enerjiyi doğru harcamalarını istedi.

ORGAZM GÜNÜ NEDEN 22 ARALIK'TA KUTLANIYOR?

Dünya çapında kutlanan yıllık bir olaydır ve insanlar gerçek gündönümü etrafında 24 saatlik bir süre içinde orgazm kutlamaları için teşvik edilir. Olayın insan refahı üzerinde yaygın bir olumlu etkisi olacağı söyleniyor.

Barış İçin Küresel Orgazm Günü'nün arkasındaki konsept , yaygın bir zevk ve esenlik durumu yaratarak cinsel zevk yoluyla dünyadaki enerjiyi değiştirmenin mümkün olduğu fikrinden oluşuyor, ki bu da mümkün olan maksimum pozitifliği alıyor. (Orgazm sırasında yayılan iyi titreşimlerin etkisi)

Orgazmın stresi azalttığı, daha iyi odaklandığı, uykusuzluğa yardımcı olduğu, zihinsel sağlığı geliştirdiği ve ağrıyı hafiflettiği bilinmektedir.

