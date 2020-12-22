22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

22 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.

İŞTE 22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: AİLE İÇİ BULAŞMALAR ARTIŞ GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek.

Türkiye'de dün (21 Aralık) koronavirüs nedeniyle son 254 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 19 bin 103 olarak açıklanmıştı.





