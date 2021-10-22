22 Ekim Cuma günlük burç yorumları! Bir süredir ilişkilerinizle ilgili yaşanan kararsızlıklar sonlanabilir

Bir süredir burcunuzda gerileyen Merkür ise bugünden itibaren düz harekete geçiyor. Gün içerisinde kariyer süreçleriniz ve gelecek planlarınızla ilgili netleşmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde karşınızdakileri anlamak, kendinizi ifade etmek daha kolay olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde hedeflerinizde ve planlarınızda daha kararlı, hırslı veya ısrarcı olabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkına varmak, yeteneklerinizi sergilemek size finansal kazanımlar sağlayacağı gibi takdirleri de getirecektir.

BOĞA

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde bir süredir karmaşıklaşan durumlar çözülebilir. Merkür retrosu bugünden itibaren son bulduğu için finansal konulardaki karmaşalar, iş hayatıyla ilgili kafa karışıklıkları son bulmaya başlayabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Merkür retrosu ise bugünden itibaren son buluyor. Güne daha rahat bir zihinle başlayabilir, kararsız kaldığınız her duruma daha kolay çözüm getirebilir, netleşebilirsiniz. Önünüzü görmeye başlıyorsunuz.

YENGEÇ

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Merkür retrosu ise bitiyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. İlişkilerinizde karşınızdakileri anlamak, kendinizi ifade etmek daha kolay olabilir. Sağlamlık ve güven ön planda olacaktır. Akılcı davranabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde iş hayatı ve sorumluluklar sizin için daha önemli ve ön planda olacaktır. Finansal konularla ilgili artık bir yön belirlemeye başlayabilir, bir süredir var olan maddi krizlerinizi çözüme götürebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Merkür retrosu ise bugünden itibaren son buluyor. Gün içinde finansal konularla ilgili bir kararsızlığınızı veya bir karışıklığı bitirebilirsiniz. Ne istediğinize karar vermekte zorlandığınız durumlarda netleşeceksiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Bir süredir burcunuzda gerileyen Merkür ise bugünden itibaren düz harekete geçiyor. Gün içinde bekleyişlerinizin sonlandığını görebilir, özellikle zihinsel anlamda rahatlayabilirsiniz. Daha uzun vadeli kararlar alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

AKREP

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Merkür retrosu ise sonlanıyor. Gün içinde ilişkilerinizde önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Bazı duygularınızı kontrol etmek, ilişkilerinizde kontrolcü davranmak isteyebilirsiniz. Sorgulayıcı tarafınız öne çıkıyor.

YAY

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Merkür retrosu ise bugünden itibaren son buluyor. Bir süredir ilişkilerinizle ilgili yaşanan kararsızlıklar sonlanabilir. İlişkilerle ilgili alacağınız kararlarda netleşebilirsiniz. İş hayatında finansal konular kararlarınızda belirleyici olabilir.

OĞLAK

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Merkür retrosu ise bugünden itibaren son buluyor. Gün içerisinde kariyer süreçleriniz ve gelecek planlarınızla ilgili netleşmeler yaşayabilirsiniz. Bir süredir meşgul olduğunuz konularla ilgili tamamlanmalar bekleyebilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Merkür retrosu ise bugünden itibaren son buluyor. Aşk ilişkilerinizle ilgili daha açık ve net konuşmalar içinde olmaya başlayabilirsiniz. İlişkilerinizle yaşadığınız bir ikilem sonlanabilir. Yolculuk planları olabilir.

BALIK

Bugün Ay Boğa burcunda ilerleme devam ediyor. Merkür retrosu ise bugünden itibaren son buluyor. Gün içinde iş hayatınızdaki ilişkiler ön planda olabilir. Önemli konuşmaları istediğiniz yönde ilerletebileceğiniz, istediğinizi alabileceğiniz bir gün.

