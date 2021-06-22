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22 Haziran günlük burç yorumları | Dikkat! Dolunay gergin enerjilere neden olabilir!

22.06.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Haziran günlük burç yorumları kişilere birçok konuda yol gösterici nitelikte yorumlarda bulunur. Gerçekleşen Dolunay’ın etkileriyle beraber gergin enerjiler hakim olabilir. Gergin enerjilerin nihayetinde ilişkilerimizde daha konsantre olmaya eğilim gösterebiliriz. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

22 Haziran günlük burç yorumları | Dikkat! Dolunay gergin enerjilere neden olabilir!

Maddi ve manevi konularda kişilere yol gösteren günlük burç yorumları bugün de merak ediliyor. 22 Haziran Salı günü saat 15:55’e kadar Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Ancak saat 09:43 – 15:55 arasında boşlukta olacak. Bu sebeple bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamak iyi olabilir. Sabah saatlerinde ise odaklı bir konumda olabiliriz. Ay, Yay burcuna geçtikten sonra ise özgürlüğümüz daha çok gündemimize gelebilir.

KOÇ BURCU YORUMU
Gündüz saatleri boyunca finansal konularda karışıklıklar olabilir. Alacak verecek hesabını daha iyi yapmaya çalışın. Bankacılık işlerinde daha titiz olun. Akşam saatleri daha keyifli geçiyor.

BOĞA BURCU YORUMU
İlişkilerde manipülatif durumlara açık enerjiler hakim. Bazı kişileri daha fazla sorgulayacak ve ilişkilerde güven duygusuna daha fazla ihtiyaç duyacaksınız. Akşam saatlerinde sosyalleşebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Yarım kalan işlerinizi gündüz saatleri boyunca tamamlayabilirsiniz. Halsizlik, isteksizlik gibi ruh halleri ortaya çıkabilir. Sağlıkla ilgili destek almak adına araştırmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Sezgileriniz daha güçlü çalışıyor. Aşk hayatında bazı konular havada kalabilir. Akşam saatlerinde düzen ve kariyer meseleleri gündemde.

ASLAN BURCU YORUMU
Gündüz saatleri boyunca planlarınızda değişiklikler olabilir. Enerjiniz aşırı düşük veya fazla yüksek olabilir. Kalp ve damar sağlığıyla ilgili destekler gündeme gelebilir. Akşam saatleri neşeli ve keyifli.

BAŞAK BURCU YORUMU
Gündüz saatleri boyunca yarım kalan işlerinizi tamamlamaya çalışın ve kritik konuşmalardan, önemli imzalardan kaçının. Kendi kendinizi manipüle edebileceğiniz gibi bazı insanları da manipüle ederek etkiniz altına alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU
Finansal konularda kaygı ve kıtlık bilinci içinde olmamaya dikkat edin. Alma verme dengenizi koruyun ve almaktan geri durmayın. Akşam saatlerinde neşeli görüşmeler ve telefon konuşmaları olabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Dış görüntünüzle ve genel sağlığınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Kontrol duygunuz daha dengesiz veya uçlarda çalışabilir. Akşam saatleriyle finansal düzenlemeler yapabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Gün batımına kadar dinlenmeye daha fazla ihtiyaç duyabilir veya rutininizin dışına çıkabilirsiniz. Akşam saatleriyle kalabalık ortamlara dahil olabilir veya sosyalleşebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Çocuklarınıza karşı aşırı endişe ve korku enerjisinde olmamaya, dikte edici tavırlar sergilememeye dikkat edin. İğneleyici imalı sözler iletişim krizlerini alevlendirir. Akşam saatlerinde geçmiş ve nostalji canlanacak.

KOVA BURCU YORUMU
İş ve özel hayatınızda bazı konularda süreci sizin yönetmeniz, kararı sizin vermeniz gerekebilir. Şartlar göre hareket edin. Akşam saatleri daha keyifli.

BALIK BURCU YORUMU
Gün içinde fikirlerinizde ve duygularınızda uç noktalarda olmamaya çalışın. İşinizin reklam ve tanıtım kısmıyla ilgilenebilir ve geleceğe dair merak duygusu içinde olabilirsiniz.


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