Mikrodalga fırınların iç kısmında zamanla yemek kalıntıları, yağ lekeleri ve farklı yiyeceklerden kaynaklanan kokular birikebilir. Bu kokuları gidermek için önerilen yöntemlerden biri ise limonlu su kullanmak.
Bir ev aletleri üretici firmasının bakım ve temizlik rehberinde de yer alan uygulamada, yaklaşık 250 mililitre suya 15 mililitre, yani bir yemek kaşığı limon suyu eklenmesi önerildi. Hazırlanan karışım, mikrodalgaya uygun bir kap içerisinde 2 ila 5 dakika boyunca ısıtılıyor.
Isıtma sırasında oluşan buhar, cihazın iç yüzeylerindeki kalıntıların yumuşamasına yardımcı olurken limonlu su da istenmeyen kokuların giderilmesini destekliyor.
Bu yöntemi uygularken öncelikle mikrodalganın kapalı ve soğuk olduğundan emin olmak gerekir. Temizliğe başlamadan önce cihazın içindeki yemek artıkları ve dökülmüş kalıntılar temizlenmeli.
İşte adım adım uygulanabilecek yöntem:
Mikrodalga temizliğinde limon suyu kullanmak istemeyenler için sirke de alternatif olarak önerildi. Temizlik rehberinde, suya limon suyu yerine sirke eklenerek aynı yöntemin uygulanabileceği belirtildi.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, limon suyu ve sirkenin birlikte kullanılmasının gerekmemesi. İki malzemeden biri tercih edilerek karışım hazırlanabilir.
Mikrodalga fırının iç yüzeyine zarar vermemek için temizlik sırasında kullanılan malzemelere de dikkat etmek gerekir. Özellikle aşındırıcı temizlik ürünleri, çelik yünler ve sert ovma telleri cihazın iç kaplamasını çizebilir.
Temizlikte yumuşak süngerler, aşındırıcı olmayan deterjanlar ve mikrofiber bezler tercih edilmeli. İşlem sonrasında yüzeyler temiz suyla durulanmalı ve tüy bırakmayan yumuşak bir bezle kurulanmalı.
Düzenli temizlik, mikrodalganın içinde yemek kalıntılarının birikmesini önlemeye ve istenmeyen kokuların oluşmasını azaltmaya yardımcı oluyor.
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