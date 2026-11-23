Mikrodalga fırınların iç kısmında zamanla yemek kalıntıları, yağ lekeleri ve farklı yiyeceklerden kaynaklanan kokular birikebilir. Bu kokuları gidermek için önerilen yöntemlerden biri ise limonlu su kullanmak.

Bir ev aletleri üretici firmasının bakım ve temizlik rehberinde de yer alan uygulamada, yaklaşık 250 mililitre suya 15 mililitre, yani bir yemek kaşığı limon suyu eklenmesi önerildi. Hazırlanan karışım, mikrodalgaya uygun bir kap içerisinde 2 ila 5 dakika boyunca ısıtılıyor.

Isıtma sırasında oluşan buhar, cihazın iç yüzeylerindeki kalıntıların yumuşamasına yardımcı olurken limonlu su da istenmeyen kokuların giderilmesini destekliyor.

MİKRODALGA FIRIN LİMONLU SUYLA NASIL TEMİZLENİR?

Bu yöntemi uygularken öncelikle mikrodalganın kapalı ve soğuk olduğundan emin olmak gerekir. Temizliğe başlamadan önce cihazın içindeki yemek artıkları ve dökülmüş kalıntılar temizlenmeli.

İşte adım adım uygulanabilecek yöntem:

Mikrodalganın içini yumuşak bir bez veya sünger yardımıyla, az miktarda hafif sabunlu su kullanarak silin

Mikrodalgaya uygun bir kaba 250 mililitre su koyun

Suyun içerisine bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin

Karışımı mikrodalgada 2 ila 5 dakika ısıtın

İşlem tamamlandıktan sonra kabı dikkatlice çıkarın. Sıcak su ve buhar nedeniyle yanıklara karşı dikkatli olun

Son olarak mikrodalganın iç yüzeylerini temiz ve yumuşak bir mikrofiber bezle silerek kurulayın.

LİMON SUYU YERİNE SİRKE DE KULLANILABİLİR

Mikrodalga temizliğinde limon suyu kullanmak istemeyenler için sirke de alternatif olarak önerildi. Temizlik rehberinde, suya limon suyu yerine sirke eklenerek aynı yöntemin uygulanabileceği belirtildi.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, limon suyu ve sirkenin birlikte kullanılmasının gerekmemesi. İki malzemeden biri tercih edilerek karışım hazırlanabilir.

MİKRODALGA TEMİZLERKEN BU HATALARDAN KAÇININ

Mikrodalga fırının iç yüzeyine zarar vermemek için temizlik sırasında kullanılan malzemelere de dikkat etmek gerekir. Özellikle aşındırıcı temizlik ürünleri, çelik yünler ve sert ovma telleri cihazın iç kaplamasını çizebilir.

Temizlikte yumuşak süngerler, aşındırıcı olmayan deterjanlar ve mikrofiber bezler tercih edilmeli. İşlem sonrasında yüzeyler temiz suyla durulanmalı ve tüy bırakmayan yumuşak bir bezle kurulanmalı.

Düzenli temizlik, mikrodalganın içinde yemek kalıntılarının birikmesini önlemeye ve istenmeyen kokuların oluşmasını azaltmaya yardımcı oluyor.