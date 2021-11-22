22 Kasım günlük burç yorumları: Fırsat kapınızı çalabilir

Balık burcu istediği bir şeye ulaşma fırsatına sahip olabilir. İkizler burcunun ilişki gündeminde uzun vadeli plan meydana gelebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya yeni ve taze enerjilerle başlıyorsunuz. Bir süredir beklediğiniz haberler gelebilir. Uzun vadeli konular netleşmeye, açıklığa kavuşmaya başlayabilir. Yurtdışı ve seyahatlerle ilgili konular ön planda olabilir.

BOĞA

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya sorunları çözme, karmaşık durumları yönetme ile başlayabilirsiniz. Finansal konularda iş birliği içeren durumlarla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Döviz yatırımlarıyla ilgili düzenlemeleriniz olabilir.

İKİZLER

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya ilişkiler ve ortaklıklar odaklı başlıyorsunuz. Hem iş hem özel hayatınızda ilişkileriniz daha önemli olacaktır. İlişkilerinizle ilgili uzun vadeli bir plan ve karar, seçim ve tercih gündeme gelebilir.

YENGEÇ

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya iş hayatınızla ilgili yeniliklerle başlayabilirsiniz. Yeni iş bağlantıları, iş görüşmeleri gündeme gelebilir. Günlük yaşamınız ve rutinlerinizle ilgili bir değişiklik planı yapabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya aşk hayatınızla ilgili yepyeni enerjilerle başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz şeylere yönelip, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde büyük bir şans ve fırsat kapınızı çalabilir.

BAŞAK

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya hayatınızla ilgili bitiş ve başlangıç kararlarıyla başlayabilirsiniz. Eski bir konu tekrar ortaya çıkabilir. Geçmiş ilişkiler, uzak akrabalar gündeme gelebilir. Çocuk sahibi olma gündemleri olabilir.

TERAZİ

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya geçmişe dair konularla başlayabilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızla ilgili görüşmeler, anlaşmalar içerisinde olabilirsiniz. Önemli imzalar atma, uzun vadeli etkileri olacak önemli seçimler yapma zamanı.

AKREP

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya finansal konularla ilgili gündemlerle başlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi sergileme, kendinizi gösterme zamanı. Konuşulabilir, dikkat çekebilir, beğenileri toplayabilirsiniz.

YAY

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya yepyeni ve güçlü enerjilerle başlıyorsunuz. Yaşama dair hevesin ve canlılığın artacağı, sağlığın güçleneceği ve şansın artacağı bir döneme giriyorsunuz. Aşk hayatınızla ilgili kadersel durumlar olabilir.

OĞLAK

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya yeni gelecek planlarıyla, eski planlarınızla ilgili düzenlemeler yaparak başlayabilirsiniz. Yaratıcılığın, hayalperestliğin arttığı bir zaman. İlişkiler ön planda olacak ve bağ kurma konuları öne çıkacaktır.

KOVA

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya ideallerinize ve hedeflerinize odaklanarak başlayabilirsiniz. İş hayatı ve günlük rutinlerinizle ilgili değişimler, değişim planları içerisinde olabilirsiniz. Fanatik düşünce ve tavırlardan uzaklaşmalısınız.

BALIK

Bugün Güneş Yay burcuna geçiyor. Güne ve haftaya kariyerinizle ilgili yeni planlar, yaşamınıza dair gelecek planlarıyla başlayabilirsiniz. Bir süredir kafa yorduğunuz, istediğiniz bir şeye ulaşma ve kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz.



