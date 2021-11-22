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  4. 22 Kasım On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

22 Kasım On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

22.11.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 22 Kasım Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 22 Kasım On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

22 Kasım On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 22 Kasım Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 22 Kasım On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

22 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 22 Kasım On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 kazanan olmazken, 9 bilen 29 kişi 4.567,05 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 2,9,12,13,15,17,19,20,22,35,41,42,44,46,54,55,59,62,68,70,74,80 olarak belirlenmişti.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

22 Kasım On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.


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