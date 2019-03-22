22 Mart Dünya Su Günü, bu yıl ’kimseyi arkada bırakmamak’ ana teması ile kutlanıyor. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı S. Serdar Seyhanlı, doğal su kaynakların korunması ve çevre hassasiyeti ile insanımızı kaliteli, güvenli su ile buluşturan sektörün vizyonunun, bu yılın teması ile birebir örtüştüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun aldığı kararla 1993 yılından bu yana küresel ölçekte su ile ilgili konulardaki gelişmelere dikkat çekmek, insanların temiz ve güvenilir suya erişimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü için her yıl farklı bir tema belirleniyor. BM, 2019 yılı için Dünya Su Günü temasını ’kimseyi arkada bırakmamak’ olarak belirledi. BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 6’ncısı "2030 yılında herkes için suyun erişilebilirliğinin ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması" ile ilgili olduğu bildirildi.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin de (SUDER) üyesi olduğu Avrupa Şişelenmiş Su Üreticileri Federasyonu (European Federation of Bottled Waters - EFBW), BM tarafından bu yıl için belirlenen ’gelecek nesiller için suyu korumak-kimseyi arkada bırakmamak’ temasıyla kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü’ne destek veriyor. Avrupa’da yaklaşık 600 bölgesel ve yerel üreticiyi temsil eden EFWB’nin Başkanı Jean-Pierre Deffis, bu yıl Dünya Su Günü’nün, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde de altı çizilen suyun önemine odaklandığını kaydetti.