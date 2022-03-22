Her hafta düzenli olarak salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi binlerce kişiyi ekran başına kilitliyor. Peki 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

22 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Süper Loto çekilişinin sonuçları 15, 20 dakika gibi bir sürede belli oluyor ve internetten ilan ediliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ayrıca Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' linki üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



