HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

22.03.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi birçok kişinin radarında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek popüler Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Peki 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Her hafta düzenli olarak salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi binlerce kişiyi ekran başına kilitliyor. Peki 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

22 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Süper Loto çekilişinin sonuçları 15, 20 dakika gibi bir sürede belli oluyor ve internetten ilan ediliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ayrıca Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' linki üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul ve Bursa'da deprem mi oldu?İstanbul ve Bursa'da deprem mi oldu?
Ateşkes için flaş adım: Referandum çağrısı!Ateşkes için flaş adım: Referandum çağrısı!
Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'

DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.