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22 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 984. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 732 bin 713 lira 10 kuruş haftaya devretti. İşte MPİ 22 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

22 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 11, 12, 25, 34 ve artı 9 olarak belirlendi.

22 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

SANSTOPU

Şans Topu oyununun 984. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 732 bin 713 lira 10 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 454 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 482 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 728 kişi 43 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 532 kişi 26 lira 15'er kuruş, 3 bilen 74 bin 471 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 407 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 162 bin 17 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

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