22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu!

22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta dizisinde en çok puan alan bir kişi altınların sahibi oluyor. Peki; 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte; Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu…
Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Nisan günü kazanan kişi henüz belli olmadı. Puan durumunun belli olmasının ardından yarışmayı kazanan isim açıklanacak.
Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin 16 puan ile Damla oldu. Bugün en düşük puanını 8 puanla Bahar aldı. En düşük puanı alan gelin Yeşim oldu haftanın elenen ismi oldu.
Miyase 73 puan
Damla 68 puan
Yeşim 59 puan
Bahar 36 puan
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