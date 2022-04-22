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22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu!

22.04.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birinci kim? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bir kişi yarışmaya veda ediyor ve bir kişi en çok puanı alarak altınları almaya hak kazanıyor. Peki; 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı?

22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu!

22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta dizisinde en çok puan alan bir kişi altınların sahibi oluyor. Peki; 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte; Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu…

GELİNİM MUTFAKTA 22 NİSAN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Nisan günü kazanan kişi henüz belli olmadı. Puan durumunun belli olmasının ardından yarışmayı kazanan isim açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin 16 puan ile Damla oldu. Bugün en düşük puanını 8 puanla Bahar aldı. En düşük puanı alan gelin Yeşim oldu haftanın elenen ismi oldu.

PUAN DURUMU

Miyase 73 puan

Damla 68 puan

Yeşim 59 puan

Bahar 36 puan

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Gelinim Mutfakta
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