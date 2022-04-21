22 Nisan tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan öğleden sonra tatil mi? 22 Nisan okullar açık mı?

22 Nisan öğleden sonra tatil mi sorusu gündemde yer alan konu başlıklarından biri. 22 Nisanın yarım gün tatil olup olmayacağı veya tatil olacak mı şeklinde merak edilen bazı hususlar yer alıyor. Hangi günlerin yarım gün tatil olduğuna ve 22 Nisan tarihine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
22 Nisan 2022 Cuma günü yarım gün tatil değildir.
(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
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