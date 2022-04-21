22 Nisan tatil mi olacak? 22 Nisan Cuma resmi tatil mi? 22 Nisan Cuma yarım gün mü?

22 Nisan Cuma gününe dair sorular sorulmaya devam ediyor. 22 Nisan’da okulların yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutlanan milli bayramlardan biridir. Bu özel günde okullarda günün anlam ve önemine vurgu yapılır ve uygun etkinlikler düzenlenir. Resmi tati günleri Resmi Gazete’de yer almaktadır. Bu bilgi ışığında kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmaya ara veriliyor. 23 Nisan da resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki 22 Nisan Cuma resmi tatil mi işte bütün soruların yanıtı...

22 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. 22 Nisan ise tatil veya yarım gün olmayacak.

22 NİSAN CUMA RESMİ TATİL Mİ?

22 Nisan 2022 Cuma günü resmi tatil olmuyor.

23 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.

RESMİ TATİLLER NELERDİR?

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

B) Dini bayramlar şunlardır:

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

