HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 22 Nisan tatil mi olacak? 22 Nisan Cuma resmi tatil mi? 22 Nisan Cuma yarım gün mü?

22 Nisan tatil mi olacak? 22 Nisan Cuma resmi tatil mi? 22 Nisan Cuma yarım gün mü?

21.04.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Nisan Cuma gününün tatil olup olmayacağı belli bir süredir araştırılıyor. Özellikle öğrenciler 22 Nisan Cuma okul var mı yok mu öğrenmek istiyor. Kimileri ise 22 Nisan Cuma günün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki 22 Nisan tatil mi, 22 Nisan Cuma günü okul var mı? İşte haberin detayları!

22 Nisan tatil mi olacak? 22 Nisan Cuma resmi tatil mi? 22 Nisan Cuma yarım gün mü?

22 Nisan Cuma gününe dair sorular sorulmaya devam ediyor. 22 Nisan’da okulların yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutlanan milli bayramlardan biridir. Bu özel günde okullarda günün anlam ve önemine vurgu yapılır ve uygun etkinlikler düzenlenir. Resmi tati günleri Resmi Gazete’de yer almaktadır. Bu bilgi ışığında kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmaya ara veriliyor. 23 Nisan da resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki 22 Nisan Cuma resmi tatil mi işte bütün soruların yanıtı...

22 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. 22 Nisan ise tatil veya yarım gün olmayacak.

22 NİSAN CUMA RESMİ TATİL Mİ?

22 Nisan 2022 Cuma günü resmi tatil olmuyor.

23 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.

RESMİ TATİLLER NELERDİR?

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

B) Dini bayramlar şunlardır:

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a saldırıCHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a saldırı
'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti
Füze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşüneceklerFüze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşünecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Tarım Bakanlığından son dakika Kinder kararı!

Tarım Bakanlığından son dakika Kinder kararı!

Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP...

Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP...

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Şort ve kısa pantolon yasağı tepki çekmişti! Bakın neden yapmış

Şort ve kısa pantolon yasağı tepki çekmişti! Bakın neden yapmış

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.