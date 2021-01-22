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22 Ocak'ta doğanların burç özellikleri... 22 Ocak hangi burç? 22 Ocak'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

fadoncu fadoncu 22.01.2021 07:08 | Son Güncelleme:
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Yıldızlara göre bugün doğanların burcu toprak grubundan ve Kova burcudur. 22 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan herkesin burcu Kova burcudur. Fakat Kova burcunun bazı özellikleri; gelişmeye açık, özgür ruhlu ve yapıcıdır. Peki 22 Ocak’ta doğanların kişisel özellikleri neler? 22 Ocak’ta doğanların fiziksel özellikleri? 22 Ocak’ta doğanlara ne hediye alınır? 22 Ocak’ta doğanlar hangi burçlarla anlaşır?

22 Ocak hangi burç? 22 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında kalan herkesin burcu toprak grubuna ait Kova burcudur. Gözü hep yükseklere tırmanmakta olan Kova burçları çok fazla meraklı olduğu için çevresinden olumsuz dönüş alabilir. Fakat bu ciddi ve kararlı Kova burçları, bazı özelliklerini dominant burcun yani yükselen ya da alçalan burcunun etkisinde kalabilir. Yönetici gezegeni Satürn olan Kova burcu, iş hayatına ve başarıya oldukça çok odaklandıkları için aşk hayatında geri planda kalabilirler. Oldukça sabırlı yapıları olan Kova burçlarının kişisel özellikleri nedir hiç merak ettiniz mi? 22 Ocak’ta doğanlara ne hediye alınır? Peki 22 Ocak’ta doğanların fiziksel özellikleri neler? 22 Ocak’ta doğanların kişisel özellikleri nedir? 22 Ocak’ta doğanlar hangi burçlarla anlaşır?

Kova burcu özellikleri (2)

22 OCAK'TA DOĞAN KİŞİLERİN GRUBU VE ÖZELLİKLERİ

Grup: Toprak/kadınsı/öncü

Şanslı gün: Cumartesi

Karşıt burcu: Yengeç

Yönetici gezegen: Satürn

Rengi: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil

Metal: Kurşun

Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı

Uğurlu taşı: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar

Şehirler: Madrit, Bankok

Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak

Şanslı sayı: 8

Kova burcu özellikleri (3)

KOVA BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

22 Ocak'ta doğan Kova burcunun fiziksel özellikleri; ince yapılı, kısa boylu ve uzun ince bir yüze sahiptirler. Çeneleri oldukça belirgindir. Uzun ve dar bacaklara sahip olan Kovaların saçları genelde siyahtır. Yüz yapıları daime gülümseyecek şekildedir. Oldukça fotojenik oldukları için birçoğu modelliğe yönelmiştir. Kendine güveni tam olan Kovalar dışarıdan çok soğuk görünebilirler. Yaş aldıkça ciltleri gençleşir bu yüzden Kovaların yaş tahmini oldukça zordur.

Kova burcu özellikleri (4)

KOVA BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Kova burcunun kişisel özellikleri sıralandığında öncelikle gelecek kaygısından bahsedebiliriz. Kovalar geleceğini titizlikle planlamaya çalışan kişiler oldukları için sık sık bu yüzden depresyona girebilirler. İnsan ilişkilerinin zayıf olmasının nedeni işlerine çok fazla odaklandıkları içindir. Ama diğer burçlarla kıyasladığımızda asla kendilerini yalnız hissetmezler. Dürüstlük ve güvenirliliğe oldukça önem veren Kova burcu insanları oldukça tutucu, ciddi ve güçlü iradeleri ile bilinirler. İşlerine sadık oldukları için ve görevlerini iyi yaptıkları için başarısız kişileri eleştirebilirler. Kovaların elleri çok açıktır, yakınları için para harcamaktan çekinmezler fakat para konusunda da çok dikkatlidirler. Çok iyi sırdaş olan Kova burçlarının dostlukları paha biçilmezdir. Geleneksel yapısı olan Kova burçları duygusal özgürlüğe karşı oldukça tutucudur. Somut konularla ilgilenen Kovalar, ruhsal olarak da doyum yaşadıkları için her daim başarıyı bilirler. Kova burçları zevklerine çok düşkündür, bu düşkünlükleri evlerinin her köşesine yansır.

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