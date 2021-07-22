22 Temmuz Perşembe burç yorumları: Arkadaşlıktan gelişen bir ilişki fırsatı karşınıza gelebilir!

Yay burçları bugün finansal olarak bazı düzenlemeler yapabilir ve şanslı gününde olabilir. Akrep burcu ise bugün ilişkilerini kuvvetlendirebilir. Ay Oğlak burcuna ilerliyor. Balık burçlarının karşısına arkadaşlıktan ilerleyen bir ilişki fırsatı gelebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ

Bugün güne dair planlarınızda ani değişiklikler olabilir. Yaşamınıza ve yaşam alanınıza yeni bir düzen getirmekle ilgilenebilir, hayallerinizi nasıl hayata geçirebileceğinize dair zihinsel bir süreç geçirebilirsiniz. Zehirlenme ve abartılı yeme durumuna karşı dikkat edin.

BOĞA

Bugün hem iş hem özel hayatınızda akıl ve mantığı, gerçekçiliği ön plana koyabilirsiniz. Geçmiş bir ilişki canlanabilir, geçmişteki partnerlerle haberleşebilirsiniz. Aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde sürpriz bir durum olabilir.

İKİZLER

Bugün baskı altında hissetme, elinizde olmayan koşullara dair sorgulamalar yapma ve iç dünyanızda ne istediğinize dair bir karmaşa hali ortaya çıkabilir. Aile içi ilişkileri iyileştirebilirsiniz. Aileniz için fedakarlıklar yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün güne yeni kararlarla başlayabilir, bazı ilişkilerinize dair bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Kendinize veya hayatınızdaki insanlara karşı çalıştırabilirsiniz. Olumlama ve meditasyon yapmak için, sağlıksız bakış açılarınızı değiştirmek adına çalışmalar içine girmek adına oldukça güzel bir gün.

ASLAN

Bugün iş hayatı ve sorumluluklarla ilgilenmek sizi daha huzurlu, başarılı ve dingin hissettirebilir. Hareket halinde olmaya, maddi & manevi istekleriniz için emek vermeye odaklanın. Günü verimli geçirmek için kendinize yatırım yapın.

BAŞAK

Bugün Venüs sizin burcunuza geçiyor. Ay ise Oğlakta ilerlerken seçici ve mükemmeliyetçi yanınız öne çıkabilir. İlişkilerden yana şansınızın arttığı bir süreç başlıyor. Yaklaşık bir ay boyunca sevgi enerjisi, sevilme duygusu ve sevme arzusu öne çıkabilir.

TERAZİ

Bugün kadınlarla ilişkileriniz ön planda olabilir. Aile üyelerinizle ilişkilerinizde uzlaşmacı olmalısınız. Aşk ilişkilerinizde çıkmazdaki bir konuyu çözmek üzerine kafa yorabilirsiniz. Sağlıksız beslenme, zararlı alışkanlıklar ve zaaflar üzerinde kontrolünüzü koruyun.

AKREP

Bugün yavaş ilerleyen ilişkileriniz sağlamlaşmaya doğru gidebilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha kısıtlı ve kontrollü ifade edebilirsiniz. Kardeşler ve kadınlarla ilişkiler daha fazla öne çıkacaktır.

YAY

Bugün finansal düzenlemeler yapabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmak için alternatif yollara başvurabilir, düzenli bir gelir elde etmek için iş başvuruları yapabilirsiniz. Şans ve fırsat bugün beklemediğiniz bir yerden gelebilir.

OĞLAK

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor ve Venüs Başak burcuna geçiyor. Aklınızdan geçenlerin önünüze geldiğini görebilirsiniz. Sözlerinizin enerjisi daha güçlü olabilir. Olumlama, ibadet ve meditasyon yapmak için oldukça güzel bir gün.

KOVA

Bugün etkileyici ve bilinçaltı etkili rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içerisinde finansal konularda hızlı gündemler olabilir. Riskli yatırımlar yapabilir veya yüklü, abartılı harcamalar içine girebilirsiniz. Sadaka vermek ve yardımlar yapmak ise bereketi arttırabilir.

BALIK

Bugün Venüs ilişkiler evinize geçiyor. Ay ise Oğlak burcunda ilerliyor. Arkadaşlıktan gelişen bir ilişki fırsatı karşınıza gelebilir. Geçmişteki dostlarınızla, eski bir partnerinizle tekrar haberleşebilirsiniz. Gün içinde geçmişi yad etmek cazip gelebilir.



