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22 yaşındaki Huri İpek Yıldırım'dan acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosiklete yolcu minibüsünü çarpması sonucu ağır yaralanan Huri İpek Yıldırım (22), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

22 yaşındaki Huri İpek Yıldırım'dan acı haber

Kaza, 19 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Didim ilçesi Selvi Caddesi’nde meydana geldi. Kontrolsüz olarak anayola çıkan Mehmet Onat (22) yönetimindeki plakasız motosiklete Fırat Engin yönetimindeki yolcu minibüsü çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Onat ile arkasındaki Huri İpek Yıldırım yola savruldu.

Onat, olay yerinde yaşamını yitirirken; İpek ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İpek, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Onat'ın cansız bedeni ise polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

9 GÜN DAYANABİLDİ

Huri İpek Yıldırım, yoğun bakım ünitesinde 9 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti. Acı haberi alan Yıldırım'ın ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Yıldırım'ın yakınları tarafından alınan cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

(DHA)


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