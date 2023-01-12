23/5-a trafik cezası nedir? 23/5-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Araç sahiplerinin başka bir araca ait tescilli plakayı kullanmaları Karayolları Trafik Kanunu’na göre yasaktır. Bu durum çift plaka kullanım konusunu kapsamaktadır. Ancak bazı durumlarda araç sahibi kullandığı plakanın başka bir araç tarafından da kullanıldığını bilemeyebilir. Böyle bir durumda ruhsatta yazan şasi numarası ve motor numarası aracın şasi ve motor numarası ile kıyaslanır. Yine de trafik kanunları gereği 23/5-a trafik cezası araç sahibine uygulanmaktadır.

23/5-a trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücülerin kendi araçlarına başka bir araca ait tescilli plakayı takması yasaktır. Bu yasağa karşı gelen sürücülere 23/5-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince ceza yaptırımı uygulanır. Ayrıca araç sahibinin kullandığı plaka bir başka araçta görüldüğü takdirde Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi gereği yargı işlemi yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi bir resmî evrağı sahte olarak hazırlayan, gerçek bir belge üzerinde başkalarını kandıracak biçimde oynayan ya da sahte resmî belgeyi kullanan kişilere 2 seneden 5 seneye kadar hapis cezası konusunu kapsar.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre bir başkasına ait tescil plakası kullanmak trafik kuralı ihlalidir. 23/5-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu başka bir araca tescil edilmiş plakayı kendi plakasıymış gibi kullanmaktır. Trafik kanunları içerisinde yer alan en önemli maddelerden biri araç sahiplerinin tescilli plakaya sahip olması gerekliliğidir. 23/5-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde belirlenen kurala aykırı davranan ve başkasının tescilli plakasını kendi aracına takan sürücülere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

23/5-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Araç sahibinin kullandığı plaka bir başka araçta da takılı ise bu durum trafik suçu olarak sayılır ve trafik polisi tarafından 23/5-a trafik cezası uygulanır. Bu ceza türü başkasına ait tescilli plakayı takan ya da kullanan tüm sürücüleri kapsamaktadır. 23/5-a trafik cezası plakayı takana veya kullananlara yazılır. Araş sahibi de sürücü de bu cezadan sorumludur. Ayrıca bu cezadan dolayı sürücü belgesine 20 ceza puanı işlenir.

23/5-a trafik cezası tutarı nedir?

Başka bir araca ait tescilli plakayı kendi aracına takan araç sahiplerine trafik kuralları gereği 23/5-a trafik cezası yazılır. 23/5-a trafik cezası tutarı güncel olarak 20.302 TL’dir. Araç sahipleri bu para cezasını 15 gün süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. 15 günlük süre bitmeden ödenen trafik cezalarında %25 indirim uygulanmaktadır. Uygulanan indirimle birlikte 23/5-a trafik cezası tutarı 15.226,50 TL olur. Ayrıca ceza alan araç tescilli plaka takılana kadar ya da araç tescil edilene kadar trafiğe çıkamamaktadır.



