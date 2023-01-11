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23/5-b trafik cezası nedir? 23/5-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

09.01.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafiğe çıkan tüm sürücülerin hem kendilerinin hem de başkalarının can ve mal güvenliklerini korumak adına trafik kurallarına uyması zaruridir. Bu kurallara uymayanlara Karayolları Trafik Kanunu’nda net bir şekilde belirtilen trafik cezaları uygulanmaktadır. Her trafik suçunun ayrı bir trafik ceza kodu bulunur. Bu trafik ceza kodları trafik suçlarının birbirine karıştırılmamasında büyük fayda sağlamaktadır. Peki, 23/5-b trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

23/5-b trafik cezası nedir? 23/5-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Tüm araç sahiplerinin ve sürücülerin trafik kurallarına göre tescilli araç belgesini ve plakasını araçları üzerinde bulundurmaları zorunludur. Özellikle sürücülerin araçlarına sahte plakası takması ya da kullanması büyük bir trafik suçu olarak sayılmaktadır. Sahte plaka takıp kullanan araç sahiplerine 23/5-b trafik cezası uygulanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde bu trafik ceza kodu ile ilgili tüm bilgiler yer alır.

23/5-b trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücülerin araçlarına resmî olmayan plaka takması ve kullanması yasal değildir. Bu kuralı çiğneyen araç sahiplerine23/5-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince tatbik edilmektedir. Araç sahiplerinin veya sürücülerin tescilli olmayan plaka kullanması durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi gereği haklarında adli işlem yapılmaktadır. Bu adli işlem içerisinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası vardır. Tüm sürücülerin ve araç sahiplerinin araçları üzerinde tescilli araç belgesini ve araç plakasını bulundurmaları gerekmektedir.

Trafik kuralları arasında önemli bir yere sahip olan kurallardan biri sürücülerin mutlaka tescilli araç plakası kullanmasıdır. 23/5-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç sahiplerinin veya sürücülerin araçlarına gerçek olmayan plaka takmasıdır. Bu kurala aykırı davranan tüm sürücülere 23/5-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca cezai yaptırımlar uygulanır.

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23/5-b trafik cezası tutarı nedir?

Kendi araçlarına resmî ve gerçek olmayan plaka takan sürücülere trafik kuralları gereği 23/5-b trafik cezası yazılmaktadır. 23/5-b trafik cezası tutarı güncel olarak 9.107 TL’dir. Bu para cezası sahte plaka takıp kullanan tüm sürücüleri kapsamaktadır. Araç sahibine bu trafik cezası bildirildiği tarihten itibaren 15 günlük ödeme süresi tanınır. Bu süre içerisinde cezayı ödeyen sürücüler %25 indirim hakkından faydalanır ve 23/5-b trafik cezası tutarı olarak 6.830,25 TL öder. Sürücüler araçlarına tescilli plaka takana dek araçlarının trafiğe çıkması yasaklanır. Ayrıca bu cezadan ötürü sürücü belgesine 20 ceza puanı işlenmektedir.

23/5-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan tüm sürücülerin tescilli araç plaka takıp kullanması zorunludur. Bu kurala uymayan sürücülere trafik polisi ya da jandarma tarafından 23/5-b trafik cezası uygulanmaktadır. Bu ceza türü gerçek plaka kullanmayan veya gerçek plaka takmayan tüm araç sahiplerini kapsar. Genellikle sahte plakayı takan kişi tespit edilemediği için 23/5-b trafik cezası sürücüye yazılır ancak bu ceza sahte plakayı takana veya kullananları kapsar.

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