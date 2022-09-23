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23 Eylül ekinoksu ne anlama gelir? 23 Eylül sonbahar ekinoksunda ne olur?

23.09.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Eylül ekinoksunda ne olduğu merak ediliyor. Güneş ışınlarının ekvatora dik şekilde geldiği ve gece ile gündüzün eşitlendiği gün olarak bilinen 23 Eylül ekinoksu sorgulanmaya başlandı. Peki 23 Eylül ekinoksu ne anlama gelir? 23 Eylül sonbahar ekinoksunda ne olur? İşte merak edilenler...

23 Eylül ekinoksu ne anlama gelir? 23 Eylül sonbahar ekinoksunda ne olur?

23 Eylül 2022 tarihinde güneş ışınlarının dünyaya dik olarak geldiği ve gece ile gündüzün eşitlendiği ekinoks tarihine ilişkin bilgilere erişmek isteyenler "23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir?" şeklinde sorularla araştırılmaya devam ediliyor.

23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 EYLÜL EKİNOKSU'NDA NE OLUR?

23 Eylül Ekinoks durumunda, bazı olaylar meydana gelmektedir. Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer. 23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da, Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre'de yaz başlarken Güney Yarımküre'de kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre'de ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre'de kış başlarken Güney Yarımküre'de yaz başlar.

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