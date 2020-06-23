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  4. 23 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

23 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 19:48 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 5 bin 1'e yükseldi. Son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 23 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

23 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

23 Haziran 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu. Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."


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