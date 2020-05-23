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23 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 22:44 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1325. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 304 bin 687 lira devretti. İşte MPİ 23 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

23 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 16, 19, 27, 32 ve 48 olarak belirlendi.

23 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SAYİSAL

Sayısal Loto oyununun 1325. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 304 bin 687 lira 42 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 691 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 574 kişi 85 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 407 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

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(AA)

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