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23 Mayıs Pazar günlük burç yorumları |Haftanın son gününde Satürn'ün retroya giriyor!

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23.05.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın son gününde gökyüzünün hareketleri kimi burçları olumlu yönde etkilerken, kimi burçlarında haftayı kötü kapatmasına sebep olabilir. 23 Mayıs Pazar günü boğa burcu iş ilişkileri ve finans konularında önemli planlar peşinde olurken, yengeç burcu ise ertelediği konuların üzerinde duracak. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcu haftayı nasıl kapatacak? İşte Astrolog Merve Rençber’in 23 Mayıs Pazar günü burç yorumları...

23 Mayıs Pazar günlük burç yorumları |Haftanın son gününde Satürn'ün retroya giriyor!

Astroloji merakları tarafından günlük burç yorumları araştırılmaya başlandı. 23 Mayıs 2021 tarihinde Satürn'ün retroya girmesi pazar günü burç yorumlarını etkiliyor. En çok da ikizler burcunda etkili olacak olan Satürn, ikizlerin güzel bir sabaha başlamasına yön verirken, maddi ve manevi konularda beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Gökyüzünde başlayan hareketlenmeler sonucu Satürn retroya geçmesi kişisel yaşam alanlarında sınırlandırılmaları daha da fazla hissedeceğiniz bir zaman diliminde olunacak. Astrolog Merve Rençber 23 Mayıs 2021 burç yorumlarını yayınladı. İşte günün burçlarınıza etkisi...

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün etrafınızdaki kadınlardan destek ve yardımlar görebilirsiniz. İlişkilerinizde aynı dili konuşabilir, daha kolay uzlaşabilir ve anlaşabilirsiniz. Yasal gündemler oluşabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş ilişkileri ve iş bağlantılı finansal planlar gündemde olabilir. Hızlı hareket ettiğiniz ve planlarınızı hızlıca uygulayabildiğiniz bir gün olabilir. Rahatlamaya vakit ayırıyorsunuz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısından itibaren daha keyifli olabilirsiniz. Gün boyunca aşırı derin düşüncelerden uzak kalmak motivasyonunuzu koruyacaktır. Yoğun zihinsel enerji ise sizi yorabilir.

YENGENÇ BURCU YORUMU

Bugün ertelenmiş işlerle ilgilenebilirsiniz. Daha kararsız kaldığınız veya ikilem içinde olduğunuz durumlar karşınıza gelebilir. Kardeşler ve ebeveynlerle ilişkiler gün boyunca ön planda olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün dostlarınız ve arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, sosyal medya üzerinden görüşebilir ve sosyal ilişkilere odaklandığınızda daha keyifli hissedebilirsiniz. Mükemmeliyetçi ve yüksek beklentiler içindeki yanınız bugün biraz daha ortaya çıkabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün etrafınız tarafından konuşulabilir, ilgi görebilir ve dikkat çekebilirsiniz. Sosyal medyayla ilgili gündemleriniz olabilir. Sosyal mecralarda yazım hatalarına, karışıklıklara dikkat edin.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün kendi içinize çekilmek veya konfor alanınızda kalmak isteyebilirsiniz. Rahatınızı ve düzeninizi koruma isteği ön planda olabilir. İlişkilerde yardım ve fedakarlıklar gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün kendi içinize çekilmek veya konfor alanınızda kalmak isteyebilirsiniz. Rahatınızı ve düzeninizi koruma isteği ön planda olabilir. İlişkilerde yardım ve fedakarlıklar gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün sosyal ilişkileriniz ve dostlarınız, sevdikleriniz gün boyu ön planda olacaktır. Yakınlarınızı ziyaret edebilir veya bir araya gelebilirsiniz. Kısa yürüyüşler ve egzersizler yaparak zihninizi sakinleştirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün iş hayatı ve görevler ön planda olabilir. Beden sağlığıyla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Baş ağrıları ve kaygı haline dikkat. Ana ve şartlara göre hareket ettiğiniz takdirde daha keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün çocuklarınızla yakından ilgilenebilirsiniz. Yaşama dair istekleriniz ve geleceğe dair hedeflerinizle ilgili derin düşünceler içerisinde olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün duygularınız, ruh haliniz, istek ve ihtiyaçlarınız daha hızlı değişebilir. Kardeşler ve ebeveynlerle ilişkiler ön planda olabilir. Eğitim ve seyahatler için harcamalar yapabilirsiniz.

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