23 Mayıs Pazar günlük burç yorumları |Haftanın son gününde Satürn'ün retroya giriyor!

Astroloji merakları tarafından günlük burç yorumları araştırılmaya başlandı. 23 Mayıs 2021 tarihinde Satürn'ün retroya girmesi pazar günü burç yorumlarını etkiliyor. En çok da ikizler burcunda etkili olacak olan Satürn, ikizlerin güzel bir sabaha başlamasına yön verirken, maddi ve manevi konularda beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Gökyüzünde başlayan hareketlenmeler sonucu Satürn retroya geçmesi kişisel yaşam alanlarında sınırlandırılmaları daha da fazla hissedeceğiniz bir zaman diliminde olunacak. Astrolog Merve Rençber 23 Mayıs 2021 burç yorumlarını yayınladı. İşte günün burçlarınıza etkisi...

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün etrafınızdaki kadınlardan destek ve yardımlar görebilirsiniz. İlişkilerinizde aynı dili konuşabilir, daha kolay uzlaşabilir ve anlaşabilirsiniz. Yasal gündemler oluşabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş ilişkileri ve iş bağlantılı finansal planlar gündemde olabilir. Hızlı hareket ettiğiniz ve planlarınızı hızlıca uygulayabildiğiniz bir gün olabilir. Rahatlamaya vakit ayırıyorsunuz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısından itibaren daha keyifli olabilirsiniz. Gün boyunca aşırı derin düşüncelerden uzak kalmak motivasyonunuzu koruyacaktır. Yoğun zihinsel enerji ise sizi yorabilir.