23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?

Bir aracın trafiğe çıkma izni olduğunu gösteren taşıt kayıt plakaları, üzerine sağlam bir şekilde sabitlendiği aracın türüne göre farklı boyutlara sahiptir. Otomobiller için 11 x 52 cm boyutlarında üretilen plakalar; motosiklet ve traktörler için 15 x 24 cm, kamyon ve otobüsler için 21 x 32 cm olarak yetki sahibi özel atölyelerde hazırlanır. Araç plakaları traktör ve motosikletlerde arka kısımda yer alırken diğer tüm taşıtlarda hem arka hem de ön tarafta bulunur. Plakaların okunabilir durumda olması, sayı ve harflerin üzerinin kapatılmaması yasal bir zorunluluktur. Dikdörtgen şeklindeki taşıt kayıt plakalarının sol tarafında plaka imi yer alır. Bu imler, bir aracın hangi ülkeye ait olduğunu gösterir. Türkiye'nin kodu olan TR, Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde plakaların sol kısmında mavi bir zemin üzerinde yer alır. Plaka iminden sonra gelen 01-81 aralığındaki numaralar ise o aracın hangi şehrin vergi dairesine kayıtlı olduğunu belirtir. Peki, 23 hangi ilin plaka kodu?

23 Nerenin Plaka Kodu?

23 numaralı taşıt kayıt plakası, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Elazığ adlı ilimize aittir. Elazığ merkezinde ve ilçelerinin tamamında 23 kodlu araç plakaları kullanılır.