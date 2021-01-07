HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?

23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?

07.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?

Taşıtların ön ve/veya arka taraflarında bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu gösteren plaka kodları bulunur. Bu plakalar, söz konusu aracın hangi şehir ve ilçenin vergi dairesine kayıtlı olduğunu da gösterir. Peki, 23 nerenin plakası? 23 kodlu bir araç plakası hangi il ve ilçeye kayıtlıdır? 23 plaka kodu ve plaka imi hakkındaki bilgileri derledik...

Bir aracın trafiğe çıkma izni olduğunu gösteren taşıt kayıt plakaları, üzerine sağlam bir şekilde sabitlendiği aracın türüne göre farklı boyutlara sahiptir. Otomobiller için 11 x 52 cm boyutlarında üretilen plakalar; motosiklet ve traktörler için 15 x 24 cm, kamyon ve otobüsler için 21 x 32 cm olarak yetki sahibi özel atölyelerde hazırlanır. Araç plakaları traktör ve motosikletlerde arka kısımda yer alırken diğer tüm taşıtlarda hem arka hem de ön tarafta bulunur. Plakaların okunabilir durumda olması, sayı ve harflerin üzerinin kapatılmaması yasal bir zorunluluktur. Dikdörtgen şeklindeki taşıt kayıt plakalarının sol tarafında plaka imi yer alır. Bu imler, bir aracın hangi ülkeye ait olduğunu gösterir. Türkiye'nin kodu olan TR, Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde plakaların sol kısmında mavi bir zemin üzerinde yer alır. Plaka iminden sonra gelen 01-81 aralığındaki numaralar ise o aracın hangi şehrin vergi dairesine kayıtlı olduğunu belirtir. Peki, 23 hangi ilin plaka kodu?

23 Nerenin Plaka Kodu?

23 numaralı taşıt kayıt plakası, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Elazığ adlı ilimize aittir. Elazığ merkezinde ve ilçelerinin tamamında 23 kodlu araç plakaları kullanılır.

Elazığ'ın İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

Yolda gördüğünüz bir aracın plakasındaki sayılara bakarak hangi ile ait olduğunu anlayabileceğiniz gibi bu sayıların sağ tarafında yer alan harfleri inceleyerek hangi ilçeye kayıtlı olduğunu da belirleyebilirsiniz. Örneğin; 23 EC XXX plakasına sahip bir aracın Elazığ merkeze, 23 M XXXX plaka kodlu taşıtın Kovancılar ilçesine, 23 TC XXX plakasının ise Maden'e ait olduğunu görebilirsiniz. Siz de aşağıdaki listeye bakarak Elazığ'da belirli bir kodlamaya sahip olan ilçelerin taşıt kayıt plakalarını inceleyebilirsiniz. İşte Elazığ şehir merkezine ve ilde yer alan diğer ilçelere ait plaka kodları:

Elazığ'ın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

  • 23 AC / AZ 001 - 999
  • 23 DA / DZ 001 - 999
  • 23 EA / EZ 001 - 999
  • 23 FA / FZ 001 - 999
  • 23 M 0001 - 4999
  • 23 T 0001 - 9999
  • 23 T 0001 - 4999

Elazığ'ın Karakoçan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 23 KA / KC 001 - 999
  • 23 T 5000 - 5499
  • 23 Y 5000 - 5499

    Elazığ'ın Kovancılar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 23 K 0001 - 9999
  • 23 M 5000 - 5099
  • 23 T 5500 - 5999
  • 23 Y 5500 - 5999

Elazığ'ın Maden İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 23 TC 001 - 999
  • 23 Y 6500 - 9999

Elazığ'ın Palu İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 23 P 0001 - 9999
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
22 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 22?22 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 22?
Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Trump yanlılarının Kongre baskınına dünyadan tepkiler

Trump yanlılarının Kongre baskınına dünyadan tepkiler

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?

47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?

43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

Otel lobisinde eşini vahşice katletmişti! Yargıtay ‘haksız tahrik yok’ dedi

Otel lobisinde eşini vahşice öldürmüştü! Yargıtay'dan flaş karar

42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?

42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?

39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?

39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.