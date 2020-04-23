23 Nisan coşkusu! TBMM'nin 100'üncü yaşı tüm Türkiye'de gururla kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs önlemlerine uygun şekilde farklı bir coşkuyla kutlanıyor. Tüm Türkiye’de pencereler, balkonlar bayraklar ve çocukların 23 Nisan resimleriyle süslenirke, vatandaşlar bu akşam saat 21.00’de evlerinden hep birlikte İstiklal Marşı’nı seslendirerek milli bayram coşkusunu yaşayacak.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1929’da çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 91 yıldır dünyanın tek çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl açılışının 100’üncü yılını kutlayan Meclis’te planlanan görkemli etkinlikler salgınla mücadele amacıyla ertelenirken, Başkentte ilk tören bu sabah TBMM’de Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Bu törene partilerin temsilcileri ve sınırlı sayıda milletvekilinin katılması bekleniyor.

Saat 09.00'da tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından çelenk koyma töreni yapılacak.

SAAT 13.00'DA 100. YIL MARŞI COŞKUSU

Ülke genelinde saat 13.00'te tüm resmi ve özel okul ile kurumlarda hoparlörlerden "100. Yıl Marşı" yayınlanacak.