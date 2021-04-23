23 Nisan’da camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Bakanlıktan açıklama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pandemi gölgesinde kutlanıyor. Kalabalık etkinliklerin yasaklanması ile 23 Nisan Çocuk Bayramı, sokaklarda kutlanamıyor. 2021 yılında Cuma gününe denk gelen 23 Nisan’da kutlamalar yapılamazken ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişken, pek çok Müslüman Cuma namazını camilerde kılıp kılamayacaklarını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı’ndan ise bu konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

23 NİSAN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yer aldı. Perşembe akşamından başlayacak kısıtlamalar birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bu hafta 23 Nisan'da Cuma namazı olacak mı sorusu yoğunluk kazandı. Ancak genelgede buna yönelik bir madde yer almadı.

23 Nisan Cuma günü, cuma namazının kılınıp kılınamayacağına dair kesin açıklama da geldi. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesinden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümüne bu iki soru ve cevabı eklendi.