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23 Nisan’da camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Bakanlıktan açıklama

23.04.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan gününün Cuma gününe denk gelmesi ve pandemi önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, Müslüman vatandaşlar camilerde Cuma namazı kılınıp kılınamayacağını merak etti. Pandemi önlemleri kapsamında kalabalık grupların toplanmasının yasak olması sebebi ile 23 Nisan etkinlikleri düzenlenemiyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, vatandaşlar araç kullanmadan evlerinin yakınındaki camiye giderek toplu bir şekilde namaz kılabiliyor.

23 Nisan’da camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Bakanlıktan açıklama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pandemi gölgesinde kutlanıyor. Kalabalık etkinliklerin yasaklanması ile 23 Nisan Çocuk Bayramı, sokaklarda kutlanamıyor. 2021 yılında Cuma gününe denk gelen 23 Nisan’da kutlamalar yapılamazken ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişken, pek çok Müslüman Cuma namazını camilerde kılıp kılamayacaklarını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı’ndan ise bu konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

23 NİSAN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yer aldı. Perşembe akşamından başlayacak kısıtlamalar birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bu hafta 23 Nisan'da Cuma namazı olacak mı sorusu yoğunluk kazandı. Ancak genelgede buna yönelik bir madde yer almadı.

23 Nisan Cuma günü, cuma namazının kılınıp kılınamayacağına dair kesin açıklama da geldi. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesinden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümüne bu iki soru ve cevabı eklendi.

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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 Cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye Cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği anımsatıldı.

Yanıtta, 22 Nisan Perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri bildirildi.

teravih namaz

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