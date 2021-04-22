23 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı? Cumaya gitmek yasak mı, serbest mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylara yer verildi. Genelgenin ardından vatandaşlar 23 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı? sorusunu araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

23 NİSAN'DA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen 23 Nisan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi içeriğinde Cuma namazına ilişkin herhangi bir madde yer almıyor. 23 Nisan Cuma günü, cuma namazının kılınıp kılınamayacağına dair kesin açıklama için gözler Diyanet'ten gelecek açıklamaya çevrildi.



