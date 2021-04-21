23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Nisan'da sokağa çıkmak yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 23 Nisan sokağa çıkma yasağı, bu yıl da hafta sonu yasakları ile birleştirildi. Vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek” ifadelerine yer verildi.

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB’nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

