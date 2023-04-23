23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2023: Ankara, İzmir, İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nerelerde yapılacak, saat kaçta?

23 Nisan etkinlikleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu.Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Türkiye'nin birçok noktasında etkinliklerle kutlanacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...
(TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.)
Müze Gazhane 23 Nisan Çocuk Şenliği
11:00-17:00 (Tüm Gün) Dalin ile Yüz Boyama – Maskotla Eğlence – Meydan
11:00-17:00 (Tüm Gün) Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck
11:00-17:00 (Tüm Gün) Sosis Balon – Meydan
11:30 Dans & Zumba Kids – Meydan
12:00 23 Nisan Bandosu – Meydan
12:00 Sihirli Kağıt (6-10 Yaş) T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
12:30 Sihirbazlık Gösterisi – Meydan
13:00 Çocuklar için Sulu Boya Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
13:30 Mimas ile Büyüyen Düşler – Mim Çocuk Oyunu – Meydan
14:15 Mimas ile Büyüyen Düşler – Pantomim Beden Atölyesi – Meydan
14:30 Ebeveyn Çocuk Heykel Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
15:00 23 Nisan Bandosu – Meydan
15:30 İmre Hadi ve Çocuk Korosu – Meydan
16:30 Çocuklar için Çizgi Roman Atölyesi (9-12 Yaş) – Cihan Kılıç – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
16:30 23 Nisan Bandosu – Meydan
BKM Çocuk Şenliği
12:00 Rahmi M. Koç Müzesi yelken boyama etkinliği
13:00-15:15 Rahmi M. Koç Müzesi dört ayrı yelken turu
13:00 Rahmi M. Koç Müzesi otomobil boyama etkinliği
14:00 Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Sunay Akın çocuklarla buluşacak
Pera Müzesinde 23 Nisan Hayal Kurma Şenliği
10:00-11:30 Hamid Tolouei Fard, Maximum Uniq ‘ÇOCUK FESTİVALİ’nde 2 atölye çalışması
(Hatay ve Kahramanmaraş’a ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ kurulacak.)
11:00 Maximum Uniq Lounge‘da Doğa ve Permakültür Atölyesi
Kemerburgaz Kent Ormanı’nda 8. YBY Woods Çocuk Şenliği
10:30-16:00 Bonjurköy – Ömerli /Çekmeköy’de 23 Nisan festivali
10:00-20:00 KidZania İstanbul’da 23 Nisan etkinliği
AKM İstanbul Çocuk Sanat Festivali
15:00 CRR Konser Salonu’nda Tolga Taviş besteci & orkestra şefi konser
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Parkı’nda ‘Çocuk Festivali’ gerçekleştirecek. Çocuk Festivali, 22 ve 23 Nisan günlerinde saat 12:00'de Gençlik Parkı’nda başlayacak.
23 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler yapılacak.
İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öğrenciler tarafından buket sunulması
Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın eşliğinde Bayrakların izci öğrenciler tarafından göndere çekilmesi
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit YENTÜR’ ün konuşması
Milli Eğitim Bakanı mesajının okunması
Şiirlerin okunması
Gerçekleştirilecek gösteriler:
(23 Nisan Halk Müziği Korosu) İlkokul ve Ortaokul Karma Grup gösterileri
(Efeler) İlkokul Gösteri grupları
(Adım Adım İzmir’ im) Ortaokullar Gösteri grupları
Ayrıca Fazıl Say'ın bestelediği '100. Yıl Marşı', 23 Nisan'da İzmir'de dinleyicilerle buluşacak.