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  4. 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2023: Ankara, İzmir, İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nerelerde yapılacak, saat kaçta?

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2023: Ankara, İzmir, İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nerelerde yapılacak, saat kaçta?

23.04.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan etkinlikleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız." diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere 23 Nisan etkinliklerini sorguluyor. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nerelerde yapılacak, saat kaçta?

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2023: Ankara, İzmir, İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nerelerde yapılacak, saat kaçta?

23 Nisan etkinlikleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu.Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Türkiye'nin birçok noktasında etkinliklerle kutlanacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ İSTANBUL'DA NEREDE, SAAT KAÇTA?

(TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.)

Müze Gazhane 23 Nisan Çocuk Şenliği

11:00-17:00 (Tüm Gün) Dalin ile Yüz Boyama – Maskotla Eğlence – Meydan

11:00-17:00 (Tüm Gün) Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck

11:00-17:00 (Tüm Gün) Sosis Balon – Meydan

11:30 Dans & Zumba Kids – Meydan

12:00 23 Nisan Bandosu – Meydan

12:00 Sihirli Kağıt (6-10 Yaş) T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

12:30 Sihirbazlık Gösterisi – Meydan

13:00 Çocuklar için Sulu Boya Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

13:30 Mimas ile Büyüyen Düşler – Mim Çocuk Oyunu – Meydan

14:15 Mimas ile Büyüyen Düşler – Pantomim Beden Atölyesi – Meydan

14:30 Ebeveyn Çocuk Heykel Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

15:00 23 Nisan Bandosu – Meydan

15:30 İmre Hadi ve Çocuk Korosu – Meydan

16:30 Çocuklar için Çizgi Roman Atölyesi (9-12 Yaş) – Cihan Kılıç – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

16:30 23 Nisan Bandosu – Meydan

BKM Çocuk Şenliği

12:00 Rahmi M. Koç Müzesi yelken boyama etkinliği

13:00-15:15 Rahmi M. Koç Müzesi dört ayrı yelken turu

13:00 Rahmi M. Koç Müzesi otomobil boyama etkinliği

14:00 Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Sunay Akın çocuklarla buluşacak

Pera Müzesinde 23 Nisan Hayal Kurma Şenliği

10:00-11:30 Hamid Tolouei Fard, Maximum Uniq ‘ÇOCUK FESTİVALİ’nde 2 atölye çalışması

(Hatay ve Kahramanmaraş’a ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ kurulacak.)

11:00 Maximum Uniq Lounge‘da Doğa ve Permakültür Atölyesi

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda 8. YBY Woods Çocuk Şenliği

10:30-16:00 Bonjurköy – Ömerli /Çekmeköy’de 23 Nisan festivali

10:00-20:00 KidZania İstanbul’da 23 Nisan etkinliği

AKM İstanbul Çocuk Sanat Festivali

15:00 CRR Konser Salonu’nda Tolga Taviş besteci & orkestra şefi konser

ANKARA'DAKİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Parkı’nda ‘Çocuk Festivali’ gerçekleştirecek. Çocuk Festivali, 22 ve 23 Nisan günlerinde saat 12:00'de Gençlik Parkı’nda başlayacak.

İZMİR'DEKİ 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

23 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler yapılacak.

İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öğrenciler tarafından buket sunulması

Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın eşliğinde Bayrakların izci öğrenciler tarafından göndere çekilmesi

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit YENTÜR’ ün konuşması

Milli Eğitim Bakanı mesajının okunması

Şiirlerin okunması

Gerçekleştirilecek gösteriler:

  • (23 Nisan Halk Müziği Korosu) İlkokul ve Ortaokul Karma Grup gösterileri

  • (Efeler) İlkokul Gösteri grupları

  • (Adım Adım İzmir’ im) Ortaokullar Gösteri grupları

  • (Dalgalan Ey Şanlı Bayrağım) İlkokul ve Ortaokul Karma Final Gösteri grupları

Ayrıca Fazıl Say'ın bestelediği '100. Yıl Marşı', 23 Nisan'da İzmir'de dinleyicilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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