23 NİSAN OPERASYONUNDA CEZALARI KESİNLEŞEN 23 KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'da 23 Nisan tarihinde polis tarafından yapılan operasyonda haklarında kesinleşmiş toplam 167 yıl hapis cezası bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında 25'er yıl hapis cezasıyla aranan bir katil ile 2 kız torununa cinsel tacizde bulunduğu belirlenen bir kişi de var.

OPERASYON 15 SAAT SÜRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 23 Nisan 2019 tarihinde projeli bir operasyon düzenlendi. 15 saat içinde 14 ayrı ilçede 25 adrese giren ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında cinayet, cinsel istismar, dolandırıcılık, kasten öldürme, yağma, yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler olduğu öğrenildi.

KIZ ARKADAŞINA LAF ATTI DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan suçlular arasında haklarında 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi öne çıktı. Yakalananlar arasında bulunan Haydar Çamlıca, Bakırköy'de 16 Ekim 2007 tarihinde kız arkadaşına laf attığı için tartıştığı Can Alayıslı'yı öldürmüş ve o tarihte yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Haydar Çamlıca, 15 Mart 2019 tarihinde Kırıkkale'de bulunan cezaevinden izin alarak çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Polis hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Haydar Çamlıca'yı o tarihten beri her yerde arıyordu. Haydar Çamlıca'nın operasyon sırasında Bakırköy'de yakalandığı öğrenildi.