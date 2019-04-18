23 Nisan sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Nilüfer Belediyesi’ne taşındı.

Farklı okullardan yaklaşık 180 anaokulu öğrencisi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Halk Evi’ndeki Barış Meclisi Salonu’nda buluştu. Nilüfer’de bulunan Zeynep Can, Emine Örnek, Özlüce Tan Butik Okulları, Çakmak Okulları ile Yiğitalp Özlüce, Konak, Beşevler şubeleri ve Ertuğrul okullarından gelen öğrenciler, meclis salonunda sergiledikleri gösterilerle bayram sevinci yaşattı. Ellerinde Türk bayrakları ve söyledikleri marşlarla Halk Evi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan miniklerin heyecanına Başkan Turgay Erdem de ortak oldu.

Turgay Erdem, Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan ettiğini belirterek, “Sizler de onun izinden gideceksiniz. Sizler büyüyünce bizlerin yerine geleceksiniz. Çok çalışarak daha başarılı yerlere geleceksiniz” dedi.



