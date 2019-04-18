HABER

23 Nisan sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Nilüfer Belediyesi’ne taşındı.Farklı okullardan yaklaşık 180 anaokulu öğrencisi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Halk Evi’ndeki Barış Meclisi Salonu’nda buluştu.

23 Nisan sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Nilüfer Belediyesi’ne taşındı.
Farklı okullardan yaklaşık 180 anaokulu öğrencisi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Halk Evi’ndeki Barış Meclisi Salonu’nda buluştu. Nilüfer’de bulunan Zeynep Can, Emine Örnek, Özlüce Tan Butik Okulları, Çakmak Okulları ile Yiğitalp Özlüce, Konak, Beşevler şubeleri ve Ertuğrul okullarından gelen öğrenciler, meclis salonunda sergiledikleri gösterilerle bayram sevinci yaşattı. Ellerinde Türk bayrakları ve söyledikleri marşlarla Halk Evi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan miniklerin heyecanına Başkan Turgay Erdem de ortak oldu.
Turgay Erdem, Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan ettiğini belirterek, “Sizler de onun izinden gideceksiniz. Sizler büyüyünce bizlerin yerine geleceksiniz. Çok çalışarak daha başarılı yerlere geleceksiniz” dedi.

23 Nisan sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

23 Nisan sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

Ejderha Taşı'nda define aramışlar!Ejderha Taşı'nda define aramışlar!
Başkan Aktaş’a Çin’den davetBaşkan Aktaş’a Çin’den davet
Elazığ'da fotokapanla dağ keçisi sürüsü görüntülendiElazığ'da fotokapanla dağ keçisi sürüsü görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Selen Görgüzel'in 'beton delici' ile imtihanı

Selen Görgüzel'in 'beton delici' ile imtihanı

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.