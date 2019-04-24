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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 00:12 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Yunus Emre Enstitüsü'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, 23 Nisan'ın tarihte çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ilk kez 23 Nisan 1920 yılında toplandığını ifade etti.

23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek milli bayram olduğuna da işaret eden Büyükelçi Oktay, ''Büyük Atatürk, kurduğu Cumhuriyeti yaşatacak olanların çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunun bilincindeydi. Yine herkesin bildiği gibi Atatürk çocukları çok severdi.'' diye konuştu.

Oktay ayrıca programın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Türk-Macar Kadınlar Derneği üyelerine teşekkür etti.

Türk mutfağından ikramların da yapıldığı etkinlikte, Macaristan'da yaşayan Türk çocukları çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan

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