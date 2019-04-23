HABER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki ilk ve ortaokulda kütüphane kuran Bir Kalp Bin Umut Platformu'nun köy çocukları için gerçekleştirdiği 23 Nisan etkinliğinde renkli görüntüler oluştu

Bir Kalp Bin Umut Platformu, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki ilk ve orta okulda kütüphane kurdu, düzenledikleri 23 Nisan kutlamasıyla çocukların yüzünü güldürdü.

Üniversite öğrencilerinden oluşan platform, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yeniçağlar İlk ve Ortaokulunda öğrenciler için sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

Okulda, platform üyelerince daha önce civar köylere de kazandırılan kütüphanelerin 23'üncüsünün açılışı nedeniyle tören yapıldı.

Köy çocuklarının, sabah erkenden özenle giydikleri rengarenk giysilerle, heyecanla okulun yolunu tutması, köyde renkli görüntüler oluşturdu.

Kütüphanenin açılışının ardından okul bahçesinde çeşitli etkinlikler yapıldı. Halay çeken öğrenciler, palyaçolar eşliğinde eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Okul bahçesine gelen veliler, burada çocuklarını izledi.

Okul müdürü Mehmet Şerif Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Platform üyelerine, sürprizlerinden dolayı teşekkür etti.

Bugünün, öğrenciler kadar kendileri için de unutulmaz olduğuna işaret eden Gülmez, bu etkinlikle 23 Nisan'a renk kattıklarını söyledi.

Gülmez, "Bu, güzel bir çaba ve davranış. Aydınlık geleceğimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Platform Başkanı Veysi Mercimekçi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeniçağlar köyünde 23'üncü kütüphaneyi kurmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Ekip arkadaşlarıyla palyaço kostümleri giyerek çocukları eğlendirmeye çalıştıklarını belirten Mercimekçi, "Oyun havalarıyla onlara eşlik ettik. Onlara güzel bir gelecek sağlamak için de güzel bir kütüphane oluşturduk. Okumaya teşvik etmek amacıyla bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu bölgedeki çocuklarımızı daha verimli hale getirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.

PARTNEREn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyorEn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor
Şanlıurfa'da coşkulu 23 Nisan kutlamasıŞanlıurfa'da coşkulu 23 Nisan kutlaması
Sinop'ta 23 Nisan kutlamasıSinop'ta 23 Nisan kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Batman Kozluk

En Çok Okunan Haberler

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Ümraniye'de merdiven çöktü!

Ümraniye'de korku dolu anlar! Merdiven çöktü

Kendine zarar verdi, polislere saldırdı! Korkunç olay Adana'yı karıştırdı

Kendine zarar verdi, polislere saldırdı! Adana karıştıran anlar

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.