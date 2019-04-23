23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Bir Kalp Bin Umut Platformu, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki ilk ve orta okulda kütüphane kurdu, düzenledikleri 23 Nisan kutlamasıyla çocukların yüzünü güldürdü.
Üniversite öğrencilerinden oluşan platform, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yeniçağlar İlk ve Ortaokulunda öğrenciler için sürpriz kutlama gerçekleştirdi.
Okulda, platform üyelerince daha önce civar köylere de kazandırılan kütüphanelerin 23'üncüsünün açılışı nedeniyle tören yapıldı.
Köy çocuklarının, sabah erkenden özenle giydikleri rengarenk giysilerle, heyecanla okulun yolunu tutması, köyde renkli görüntüler oluşturdu.
Kütüphanenin açılışının ardından okul bahçesinde çeşitli etkinlikler yapıldı. Halay çeken öğrenciler, palyaçolar eşliğinde eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Okul bahçesine gelen veliler, burada çocuklarını izledi.
Okul müdürü Mehmet Şerif Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Platform üyelerine, sürprizlerinden dolayı teşekkür etti.
Bugünün, öğrenciler kadar kendileri için de unutulmaz olduğuna işaret eden Gülmez, bu etkinlikle 23 Nisan'a renk kattıklarını söyledi.
Gülmez, "Bu, güzel bir çaba ve davranış. Aydınlık geleceğimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Platform Başkanı Veysi Mercimekçi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeniçağlar köyünde 23'üncü kütüphaneyi kurmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.
Ekip arkadaşlarıyla palyaço kostümleri giyerek çocukları eğlendirmeye çalıştıklarını belirten Mercimekçi, "Oyun havalarıyla onlara eşlik ettik. Onlara güzel bir gelecek sağlamak için de güzel bir kütüphane oluşturduk. Okumaya teşvik etmek amacıyla bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu bölgedeki çocuklarımızı daha verimli hale getirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.
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