23 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Yarın resmi tatil mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde resmi tatillerin hangi günleri kapsadığı araştırılıyor. 2022 resmi tatiller nelerdir? 22 Nisan ve 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan bugün yarım gün mü? 23 Nisan yarın tam gün resmi tatil mi? Bu sorular öğrencilerin ve çalışanların gündemini oluşturuyor. İşte 22 Nisan bugün ve 23 Nisan yarın hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar...
22 Nisan 2022 Cuma günü resmi tatil olmuyor.
22 Nisan 2022 Cuma günü yarım gün tatil değil.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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