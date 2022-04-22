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23 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Yarın resmi tatil mi?

22.04.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına çok az bir zaman kaldı. Vatandaşlar 23 Nisan resmi tatil mi, 23 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? şeklinde sorular yöneltmeye başladılar. İşte 23 Nisan'a dair milyonlarca insanın merak ettiği konunun detayları!

23 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Yarın resmi tatil mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde resmi tatillerin hangi günleri kapsadığı araştırılıyor. 2022 resmi tatiller nelerdir? 22 Nisan ve 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan bugün yarım gün mü? 23 Nisan yarın tam gün resmi tatil mi? Bu sorular öğrencilerin ve çalışanların gündemini oluşturuyor. İşte 22 Nisan bugün ve 23 Nisan yarın hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar...

22 NİSAN BUGÜN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

22 Nisan 2022 Cuma günü resmi tatil olmuyor.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan 2022 Cuma günü yarım gün tatil değil.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.

22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

2022 RESMİ TATİLLER NELERDİR?

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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