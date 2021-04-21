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23 nisanda sokağa çıkma yasağı var mı?

21.04.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 13 Nisan'da gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Kısmi Kapanma uygulamasına geçildi. Resmi tatil olan 23 Nisan'da ise sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemde en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte, ayrıntılar...

23 nisanda sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Ramazan ayı boyunca uygulanacak koronavirüs tedbirleri duyurulmuştu. Öte yandan, resmi tatil olan 23 Nisan Cuma gününde sokağa çıkma yasağı olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, detaylar...

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan Kısmi Kapanma sürecinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Geçtiğimiz yıl resmi tatil olan 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 2021 yılının 23 Nisan'ında ise yasak olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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