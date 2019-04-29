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23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Şölen, Kadıköy'de gerçekleştirilen yürüyüşle başladı

İSTANBUL (AA) - "Türk Dünyası Çocuk Şöleni"nin 23'üncüsü, Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşle başladı.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfınca, Türk Cumhuriyet ve topluluklarında yaşayan Türk çocuklarının Türkiye'yi tanımaları, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan kardeşleriyle bir araya gelmeleri, dostluklar edinmeleri ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeleri amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, Kadıköy İhsan Sungu İlkokulunda bir araya geldi.

Ellerinde ülkelerine ait bayraklarla İskele Meydanı Atatürk Anıtına doğru yürüyen öğrencilere, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ile Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da eşlik etti.

Atatürk Anıtı'nın önüne gelen grup, anıta çelenk bıraktıktan sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Kadıköy Kaymakamı Özarslan, burada yaptığı konuşmada, "Ben inanıyorum ki, milletimizin evlatları bütün bir medeniyete hizmet edecektir. Bu faaliyette ev sahipliği yapan, çocuklarımızı kucaklayan, evlatlarıyla tanıştıran, vatandaşlarımıza, annelerimize ve babalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Közhan Yazgan da şölen için gelen çocukların Türkiye'de misafir oldukları ailelerde pek çok ortak noktayı gördüklerini, dostluklar kurduklarını, aynı milletin birer parçası olduklarını idrak ettiklerini söyledi.

Şölende konuşmaların ardından, misafir 8 grup ile çocuk mehteran takımı gösteri sundu.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksinde yarın "Şölen Gösterisi" ile devam edecek olan etkinlik, 2 Mayıs'ta, "14. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması" programı ile sona erecek.

Etkinliğe, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkarya, Başkurdistan, Çuvaşistan, Dağıstan, Gagauz Yeri, Karaçay, Kırım, Saha/Yakutistan Tataristan, Afganistan, Bulgaristan, Irak, Kosova, Makedonya, Ahıska ve Doğu Türkistan Türkleri'nden 34 grup, yaklaşık 540 öğrenci ile 84 öğretmen katılıyor.

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