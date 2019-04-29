23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni

İSTANBUL (AA) - "Türk Dünyası Çocuk Şöleni"nin 23'üncüsü, Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşle başladı.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfınca, Türk Cumhuriyet ve topluluklarında yaşayan Türk çocuklarının Türkiye'yi tanımaları, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan kardeşleriyle bir araya gelmeleri, dostluklar edinmeleri ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeleri amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, Kadıköy İhsan Sungu İlkokulunda bir araya geldi.

Ellerinde ülkelerine ait bayraklarla İskele Meydanı Atatürk Anıtına doğru yürüyen öğrencilere, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ile Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da eşlik etti.

Atatürk Anıtı'nın önüne gelen grup, anıta çelenk bıraktıktan sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Kadıköy Kaymakamı Özarslan, burada yaptığı konuşmada, "Ben inanıyorum ki, milletimizin evlatları bütün bir medeniyete hizmet edecektir. Bu faaliyette ev sahipliği yapan, çocuklarımızı kucaklayan, evlatlarıyla tanıştıran, vatandaşlarımıza, annelerimize ve babalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.