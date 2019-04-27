İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) tarafından düzenlenen 23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni, İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre şölenler, Türk Cumhuriyet ve topluluklarında yaşayan Türk çocuklarının Türkiye'yi tanımaları, dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşleriyle bir araya

gelmeleri, dostluk edinmeleri, kardeşlik bağlarını güçlendirmeleri, kültürel alışveriş, Türk dünyasının her yerindeki ailelerin dost olmaları ve birbirlerini tanımaları amacıyla düzenleniyor.

23. Türk Dünyası Çocuk

Şöleni'ne, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Balkarya, Başkurdistan, Çuvaşistan, Dağıstan, Gagauz Yeri,

Karaçay, Kırım, Saha/Yakutistan, Tataristan, Afganistan, Bulgaristan, Irak, Kosova, Kuzey Makedonya, Ahıska ve Doğu Türkistan Türkleri'nden olmak üzere 34 grup, 540 öğrenci ve 84 öğretmen katılacak.

Şölene grup sorumlusu olarak gelen öğretmenler TDAV'ın

tahsis ettiği yerlerde, öğrenciler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun gördüğü

seçilmiş ailelerde misafir edilecek. Şölen süresince, misafir grupların Türkiye'yi ve İstanbul'u

tanımaları için etkinlikler düzenlenecek.