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23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni, İstanbul'da gerçekleştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

Şölen Yürüyüşü 29 Nisan'da Kadıköy'de, Şölen Gösterisi 30 Nisan'da Bağcılar'da yapılacak - 14. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması 2 Mayıs'ta Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) tarafından düzenlenen 23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni, İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre şölenler, Türk Cumhuriyet ve topluluklarında yaşayan Türk çocuklarının Türkiye'yi tanımaları, dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşleriyle bir araya
gelmeleri, dostluk edinmeleri, kardeşlik bağlarını güçlendirmeleri, kültürel alışveriş, Türk dünyasının her yerindeki ailelerin dost olmaları ve birbirlerini tanımaları amacıyla düzenleniyor.

23. Türk Dünyası Çocuk
Şöleni'ne, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Balkarya, Başkurdistan, Çuvaşistan, Dağıstan, Gagauz Yeri,
Karaçay, Kırım, Saha/Yakutistan, Tataristan, Afganistan, Bulgaristan, Irak, Kosova, Kuzey Makedonya, Ahıska ve Doğu Türkistan Türkleri'nden olmak üzere 34 grup, 540 öğrenci ve 84 öğretmen katılacak.

Şölene grup sorumlusu olarak gelen öğretmenler TDAV'ın
tahsis ettiği yerlerde, öğrenciler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun gördüğü
seçilmiş ailelerde misafir edilecek. Şölen süresince, misafir grupların Türkiye'yi ve İstanbul'u
tanımaları için etkinlikler düzenlenecek.

TDAV'ın misafiri olan öğretmenler rehberleriyle İstanbul'u gezerken, konuk edilen çocuklar da konuk oldukları ailelerle İstanbul'un müze, saray, cami, alışveriş ve eğlence merkezlerini ziyaret edecek, Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk tarihini tanıma olanağı bulacak.

23. Türk Dünyası Çocukları Şölen Yürüyüşü, 29 Nisan Pazartesi günü 09.30'da gerçekleştirilecek. Kadıköy'deki İhsan Sungu
İlköğretim Okulu'ndan başlayacak yürüyüş, Kadıköy-Söğütlüçeşme-Altıyol-İskele Meydanı'ndaki
Atatürk Anıtı'nda son bulacak. 450 konuk öğrenci milli kıyafetleri ve bayrakları,
milli müzik eşliğinde Türkiye'deki kardeşlerini selamlayacak.

Şölen Gösterisi, 30 Nisan Salı günü 10.00-13.00 arasında Bağcılar Olimpik Spor
Kompleksi'nde yapılacak. Halk oyunları gruplarının gösterilerini sunacağı
etkinlikte, Azerin konser verecek.

23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni'nin üçüncü etkinliği
14. Türk Dünyası Çocukları
Ses Yarışması
2 Mayıs Perşembe Ali Emiri Efendi Kültür
Merkezi'nde düzenlenecek. Yarışma, jüri değerlendirilmesinden sonra yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

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