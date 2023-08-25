HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 233 kişiye ilaç sattı, 88 kişi öldü... O satıcı için harekete geçildi!

233 kişiye ilaç sattı, 88 kişi öldü... O satıcı için harekete geçildi!

25.08.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da sattığı bir ilaç yüzünden 88 kişinin ölümüne sebep olduğu düşünülen bir ilaç satıcısı araştırılmaya başlandı. İlaç satıcısının 232 kişiye ilaç sattığı, bunlardan 88'inin öldüğü bildirildi.

233 kişiye ilaç sattı, 88 kişi öldü... O satıcı için harekete geçildi!

Ulusal Suç Teşkilatından (NCA) yapılan açıklamaya göre Law, internet üzerinden 40 ülkeye ölümle sonuçlanabilecek 1200 paket ilaç sattı.

Bu ilaçları 2021-2023 yıllarında İngiltere'den 232 kişi satın aldı ve ilaç aldıktan sonra 88'i yaşamını yitirdi.

thumbs_b_c_f0216b2a20dfacd3a53b9d4284852757

İLACIN ÖLÜMLER ÜSTÜNDEKİ ETKİLERİ ARAŞTIRILACAK

Ölümlerin Law'ın ilaçlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığının henüz netleşmediğini açıklayan NCA, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilacın ölümlerdeki etkisinin araştırılacağını duyurdu.

Law, Kanada'da görülen davada iki kişiye intihar etmelerinde yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak suçlamasıyla yargılanıyor.

Kanada yasalarına göre Law, suçlu bulunursa 14 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O tehlikeye dikkat çekti: 'Sarı pas' hastalığı!O tehlikeye dikkat çekti: 'Sarı pas' hastalığı!
FETÖ'cüler çatıda yakalandı! Polisi fark edince saklandılar ama...FETÖ'cüler çatıda yakalandı! Polisi fark edince saklandılar ama...
Rusya’dan yeni açıklama: Erdoğan ve Putin...Rusya’dan yeni açıklama: Erdoğan ve Putin...
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kanada ilaç

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.