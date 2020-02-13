HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. '235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına İBB'den yanıt geldi

'235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına İBB'den yanıt geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 18:25 | Son Güncelleme

İBB'nin organizasyon ve yemek menüsü için dudak uçuklatan bütçe ayırdığı iddia edildi. Bu iddialara yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 235 milyonluk harcamanın sadece 4,5 milyonunun yemekle ilgili olduğunu söyledi.

'235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına İBB'den yanıt geldi

İBB'nin organizasyon ve yemek menüsü için 235 milyon liralık bütçe ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun söz konusu haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İMAMOĞLU BELEDİYEDEKİ İLK GÜNÜNDE ANTRİKOT YEMEĞİNİ REDDETMİŞTİ

İstanbul'un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını çay ocağına giderek gerçekleştirmişti. Hizmetlinin yemekte ne var sorusuna "çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot" hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti.

"235 MİLYON LİRA YEMEK BÜTÇESİNE AYRILDI" İDDİASI

Bu görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken İBB tarafından organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçeye dair gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için toplamda 235 milyon liralık bütçe ayrıldı. 6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi" adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi. Yine iddiaya göre bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının yemek menüsüne ayrıldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: YEMEKLE İLGİLİ KISIM 4,5 MİLYON LİRA

Söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapanİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumsal iletişim danışmanı Murat Ongun, "Bugün bazı basın organlarında "İBB'den 235 milyon liralık yemek bütçesi" başlığı ile verilen haber doğru değildir. 150 kalemden oluşan ihalenin sadece 4 kalemi yemek bütçesidir. 235 milyon liralık ihalenin yemek ile ilgili kısmı 4,5 milyon liradır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
Yeni gelişme! Şüpheli sıfatıyla ifade verdiYeni gelişme! Şüpheli sıfatıyla ifade verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB antrikot antrikotlu yemek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun 235 milyonluk antrikotlu yemek

En Çok Okunan Haberler

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

3 KHK iptal edildi

3 KHK iptal edildi

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Çin'den gelen öğrenciyle ilgili yeni gelişme! Koronavirüs analiz sonuçları çıktı

Çin'den gelen öğrenciyle ilgili yeni gelişme! Koronavirüs analiz sonuçları çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen'deki yardımcı pilotun şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı

Yeni gelişme! Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Şubat ayında deniz keyfi! Sahiller doldu taştı

Şubat ayında deniz keyfi! Sahiller doldu taştı

Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Ben affetsem Allah affetmeyecek

Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası konuştu!

Son dakika: Kılıçdaroğlu ve İnce bir araya gelecek

Bir araya gelecekler

Son dakika: Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı

Son dakika: Wuhan'dan tahliye edilenlerle ilgili yeni gelişme!

Wuhan'dan tahliye edilmişlerdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.