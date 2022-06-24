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  4. 24 Haziran'da paylaşım yapmıştı! Eren Bülbül o sözleriyle yeniden gündem oldu

24 Haziran'da paylaşım yapmıştı! Eren Bülbül o sözleriyle yeniden gündem oldu

24.06.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, yıl dönümünde yeniden gündem oldu.

24 Haziran'da paylaşım yapmıştı! Eren Bülbül o sözleriyle yeniden gündem oldu

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sırasında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

24 HAZİRAN'DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Eren Bülbül, şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından 24 Haziran 2017’de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğdu. Eren Bülbül, o paylaşımın yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.

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(DHA)

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Trabzon
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