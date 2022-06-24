24 Haziran'da paylaşım yapmıştı! Eren Bülbül o sözleriyle yeniden gündem oldu

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sırasında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

24 HAZİRAN'DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Eren Bülbül, şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından 24 Haziran 2017’de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğdu. Eren Bülbül, o paylaşımın yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.

(DHA)

