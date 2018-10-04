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24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili çok çarpıcı iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Bilgisayar Mühendisleri Odası, 24 Haziran seçim sonuçları konusunda "YSK'nın kesin sonuçları ne kadar kesin" başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, 2 bin sandıkta hata tespit edildiği açıklandı.

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili çok çarpıcı iddia

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın “Seçsis çalışma grubu” tarafından yayınlanan raporunda, seçim sonuçlarının aday ve partiler kaydırılarak yazılması, farklı sandıklarda birbirinin aynı sonuçlar, aynı sandığın tutanak ve cetvellerdeki oy farklılıkları gibi pek çok hata ve tutarsızlık bulunduğu ifade edildi.

Raporda, “Çalışma Grubumuzun geliştirdiği bir yazılımla YSK'nin Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminde (SSPS'de) yayımladığı tüm sandık verileri üzerinde temel istatistik teknikleri uygulanarak sandık bazında olası tutarsızlıklar belirlenmiş, ardından bu sandıkların verileri SSPS'den elde edilen sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelleriyle gözle karşılaştırılarak bir önceki adımda belirlenen tutarsızlıkların doğrulanması ve nedenlerinin anlaşılması sağlanmıştır.

'BELİRGİN HATALAR VAR'

Veri analizi çalışması sonucunda başlıcaları aşağıda sıralanan çok ciddi veri tutarsızlıkları ve belirgin hatalar saptanmıştır:” denildi.

Raporda, belirlenen hata ve tutarsızlıklar şöyle sıralandı;

  • Sandık sonuç tutanaklarındaki oy sayıları SEÇSİS'e girilirken veriler bir aday/partiden diğerine kaydırılarak bilgisayara girilmiştir.

  • Sandıkların “sandık sonuç tutanakları” ile “sayım döküm cetvelleri”ndeki oy sayıları birebir aynı olmak zorundadır; buna karşın bazı tutanak ve cetvellerdeki oy sayıları birbirlerinden farklıdır.

  • Aynı seçim bölgesi (mahalle) içerisinde farklı sandıklara ait olmalarına karşın içerikleri birebir aynı olan sandık sonuç tutanaklarına rastlanmıştır.

  • Sandık kurullarınca hatalı olarak düzenlenen tutanaklar SEÇSİS'e girilirken toplamların tutarlı olması için oy sayılarının “veri girişi yapanların inisiyatifinde” düzeltildiği/değiştirildiği anlaşılmaktadır.

  • Bazı sandıklarda, siyasi parti gözlemcilerine verilen sandık sonuç tutanakları ile SEÇSİS'e girilen tutanaklar arasında önemli farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.

    • Uygulanan veri analizi yöntemi ve yüksek eşik değerle 2.000 kadar sandıkta hata olasılığı belirlendiğinin ifade edildiği raporda, bu 2.000 sandık içerisinde yaklaşık 70.000 seçmene karşılık gelen 250 sandıkta yanlışlar ve tutarsızlıklar saptandığı kaydedildi. Raporda, ” Bu yanlışlar sonucunda yaklaşık 14.000 yurttaşın oyu, tercih ettiği siyasi parti ya da adaya yansımamış görünüyor. Çalışma, yeterince bilgi toplandığı düşüncesiyle 250 hatalı sandık ile sonuçlandırılmış ve saptanan hataların örnekleri belgeleriyle rapora yansıtılmıştır.”

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    Okuyucu Yorumları 11 yorum
    an itibariyle müthiş sarsıldım :)) bunlar zaten bilinen şeyler ki .. doğru düzgün muhalefet olmadığı için birileri at koşturuyor at ..
    atı alan üsküdarı geçmişti en son...
    Yıllarca seçim olsun AKP, Tayyar vefat edene kadar aynı oyu alacaktır. Seçim kurulu vs hepsi onların elinde. Kimse buna karşı koyamaz hep hile olacak
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