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  4. 24 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

24 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

24.11.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 24 Kasım 2021 Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün yapılacak. Peki 24 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

24 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 24 Kasım 2021 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 24 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

24 KASIM ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 24 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 7, 47, 48, 62, 69 ,83 ,23 ,83 olmuştu.

Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

24 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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