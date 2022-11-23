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24 Kasım Öğretmenler Günü öğleden sonra tatil mi? 24 Kasım'da 3 ders mi yapılacak? Öğretmenler Günü ve 2022 resmi tatil takvimi!

23.11.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğleden sonra okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğleden sonra okulların kapanıp kapanmayacağını merak eden birçok öğrenci "24 Kasım'da 3 ders mi yapılacak?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Türkiye'de 24 Kasım günü, 1981'den bu yana her yıl kutlanıyor. Öğrenciler bu sene de her yıl olduğu gibi öğretmenlerine sevgi ve minnetlerini gösterecek. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü öğleden sonra tatil mi, yalnızca 3 ders mi yapılacak?

24 Kasım Öğretmenler Günü öğleden sonra tatil mi? 24 Kasım'da 3 ders mi yapılacak? Öğretmenler Günü ve 2022 resmi tatil takvimi!

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğleden sonra okulların kapanıp kapanmayacağını merak eden birçok öğrenci araştırma yapmaya devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil olmayacak.

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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatiller mevzuatına göre tatil ilan edilen günler arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir.

24 KASIM'DA 3 DERS Mİ YAPILACAK?

24 Kasım Perşembe gününde okullarda ders işlenmeye devam edilecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar yarım gün tatil olmayacak.

Öte yandan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır.

Konuya ilişkin yayımlanan mevzuat şu şekildedir:

"Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir."

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

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